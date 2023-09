La vergonzosa frase racista del asesor deportivo de Red Bull a Checo Pérez en F1: "Sudamericano"

Helmut Marko hizo un comentario despectivo sobre el piloto mexicano, quien corre para la misma escudería austríaca.

La Fórmula 1 volvió a estar en el centro de la escena por un vergonzoso comentario. Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, se refirió a Sergio "Checo" Pérez de manera xenófoba al explicar que, debido a su nacionalidad, el piloto no puede concentrarse durante las carreras.

No es la primera vez que Marko realiza análisis extravagantes sobre la competencia más importante del mundo y sus corredores. Pero esta vez, cruzó un límite y fue repudiado desde varios sectores del automovilismo.

El comentario xenófobo de Helmut Marko a Checo Pérez

En diálogo con el programa Servus Tv, el austríaco fue consultado por el nivel de uno de los pilotos de su escudería y lanzó: "Es sudamericano y no puede concentrarse como (Max) Verstappen o (Sebastian) Vettel". Más allá de relacionar a que los europeos tienen, según él, una inteligencia superior, cometió el error de señalar a Pérez como un sudamericano, y lo cierto es que es de Guadalajara, México.

Y luego de su mensaje claramente racista, trató de reconocer el trabajo de "Checo" en el GP de Monza, Italia: "Sin duda, ha sido una de sus mejores carreras, aunque tuvo algunos problemas en la clasificación. Tuvo que adelantar a tres pilotos y sabíamos que sería difícil. Lo hizo todo bien. Somos optimistas porque no hemos conseguido un 1-2 muy a menudo".

Para finalizar, Marko volvió a hacer hincapié en otro corredor europeo: "Hablamos con Lando Norris antes de que se incorpore a McLaren. Es joven, rápido y eso nos vendrá bien. Sergio tiene más de 30 años y un cuarto hijo. También tiene otros intereses en la vida. Lo que pasa es que él tiene contrato hasta 2024 y Norris hasta 2025 en su equipo. El asiento de Red Bull es el más demandado por un lado, pero requiere de una mentalidad muy fuerte porque tienes a Max Verstappen como rival. Pérez ha sido el mejor hasta ahora".

Si bien estas palabras repercutieron en la escudería austríaca, "Checo" decidió no entrar en polémicas y respondió con altura al comentario de Marko: "La verdad no me molesta que Helmut diga que soy un sudamericano lento e inconsistente. Porque no es cierto, yo no soy sudamericano".

La anterior ofensa de Marko a Checo Pérez

Hace algunas semanas, el asesor deportivo con varios experiencias en Fórmula 1 ya había atacado a Pérez con otra frase desagradable, que generó el repudio de sus colegas en la competencia: "Nuestra superioridad proviene de Max Verstappen, no de su auto. Compárenlo con Pérez; es uno de los pilotos más rápidos en términos de ritmo, pero su debilidad es el rendimiento en la clasificación. La ventaja de medio minuto que hay entre ellos es exclusivamente por los pilotos".