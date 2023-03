Escándalo en la Fórmula 1: Red Bull lanza una durísima acusación contra otra escudería

Enojado, después del triunfo del holandés Max Verstappen, uno de los máximos asesores apuntó contra una escudería rival por la similitud de los autos.

Solo pasó una carrera en el Mundial de Fórmula 1 en este año y ya apareció el primer escándalo en el campeonato. Luego de la victoria de Max Verstappen con Red Bull, uno de los grandes asesores de la escudería austríaca, Helmut Markot, aseguró que hubo un plagio de un equipo rival.

Enojado, después del triunfo del holandés, Markot apuntó directamente contra el auto de Aston Martín, la escudería de la cual Fernando Alonso es el principal piloto. Marko sostuvo: "Hoy hemos tenido tres Red Bull en el podio, sólo que el último (en tercera posición) con un motor diferente”. En este caso es una puntada directamente al piloto español que maneja ese auto y que salió tercero en la última competencia solo detrás de Max Verstappen y Checo Pérez. Justamente el piloto mexicano, en conferencia de prensa, aseguró: "Es bonito ver tres Red Bull en el podio".

El enojo de Red Bull llega, por otro lado, porque Aston Martin contrató a uno de los ingenieros de la escudería austríaca. Se trata de Dan Fallos que, luego de 16 años de trabajar en esa marca tuvo un salto a la marca inglesa. Es el director técnico de la escudería y fue el arquitecto del diseño del auto que, ahora, conduce Fernando Alonso. Completamente enojado, en declaraciones a la prensa, Marko aseguró: "Si comparas los dos coches, el Aston Martin es el más similar al Red Bull. Hay razones para que eso sea así. No es solo Dan Fallows quien pasó a Aston Martin, sino también otros empleados. Obviamente tienen buena memoria”. Incluso añadió: “Es cierto, lo que Fallows tenía en su cabeza no se puede borrar. La copia del enfoque no está prohibida, pero ¿puedes copiar tan detalladamente sin tener documentación de nuestro coche?”.

GP de Bahrein de la F1: las principales posiciones