El desesperado audio por radio de Franco Colapinto a Alpine, tras el abandono en el GP de Silverstone de la F1.

Franco Colapinto no pudo ni siquiera largar desde los boxes el Gran Premio de Silverstone 2025 de la Fórmula 1, como consecuencia de los problemas en la caja de su Alpine. Cuando iba a salir a la pista, el piloto argentino de 22 años notó que algo fallaba en su auto, se quedó en los pits y directamente dialogó con el staff a través del audio en la radio.

"¡Carajo! No puede ser, por Dios... Es lo mismo que en Barcelona, lo mismo", disparó el ex Williams ante la incredulidad de todos en la escudería francesa. Si bien en el video desde su coche se percibe que los mecánicos intentaron arreglar la situación para al menos pudiera salir rumbo al asfalto, no hubo caso y ni siquiera pudo girar en la final, tras haber chocado en la Q1 de la clasificación del sábado.

¿Cómo salió Colapinto en sus carreras con Alpine en la Fórmula 1?

Fue 16° en Italia (Monza). Fue 13° en Mónaco (Montecarlo). Fue 15° en España (Madrid). Fue 13° en Canadá (Montreal). Fue 15° en Austria (Spielberg). Abandonó en Gran Bretaña (Silverstone).

Así fue la largada de la F1 en el GP de Silverstone 2025

Max Verstappen (Red Bull). Oscar Piastri (McLaren). Lando Norris (McLaren). George Russell (Mercedes). Lewis Hamilton (Ferrari). Charles Leclerc (Ferrari). Fernando Alonso (Aston Martin). Pierre Gasly (Alpine). Carlos Sainz Jr. (Williams). Kimi Antonelli (Mercedes). Yuki Tsunoda (Red Bull). Isack Hadjar (Racing Bulls). Alexander Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas). Liam Lawson (Racing Bulls). Gabriel Bortoleto (Sauber). Lance Stroll (Aston Martin). Oliver Bearman (Haas). Nico Hulkenberg (Sauber). Franco Colapinto (Alpine), desde los boxes, no pudo largar por problemas en la caja del auto.

Colapinto no pudo ni largar y abandonó el GP de Silverstone.

Las disculpas de Colapinto a Flavio Briatore tras el choque en la clasificación

"Perdón, perdí la parte trasera del auto. Probablemente toqué algo. Se me fue hacia atrás", le dijo sinceramente el piloto argentino a través de la radio al asesor ejecutivo italiano de la escudería francesa. Luego recibió la crítica del directivo, quien sostuvo que "cometió un error, necesita mejorar y volver con fuerza para la carrera de este domingo". Por supuesto, el nacido en Pilar tratará de tener revancha en un nuevo desafío en un circuito que ya conoce.

El hecho que dejó afuera del resto de la Qualy a Colapinto se dio en la última curva previa a la finalización, donde se despistó y se vio obligado a abandonar. Lo positivo es que el monoplaza igualmente está en buenas condiciones y estará a disposición de la escudería para que el argentino corra en Gran Bretaña con total normalidad. Igualmente, lo que sucedió en la pista no dejó de significar una alarma para el propio Briatore y para el bonaerense, que quiere seguir compitiendo en la F1 después de haber representado a Williams en 2024 y lo que vive este año.