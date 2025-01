Criticó a Colapinto en la Fórmula 1 y ahora se acordó de Schumacher: "El mayor"

El arribo de Franco Colapinto a Alpine sigue generando tanto opiniones positivas como negativas en el mundo del automovilismo y ahora un histórico campeón de la Fórmula 1 se metió de lleno en el tema. Con una fuerte posición al respecto, el expiloto de la máxima categoría no sólo se refirió al argentino, sino también recordó a Michael Schumacher, con el que compitió durante años. Por supuesto, sus palabras no pasaron desapercibidas por lo que representa dentro del deporte de los fierros.

Quien rompió el silencio fue nada más y nada menos que Jacques Villenueve, campeón mundial canadiense de la F1 en 1997 que aprovechó la ocasión para hablar de este tema. Con sus dichos criticó fuertemente al asesor de la nueva escudería de Colapinto, Flavio Briatore, dejando en claro que está en contra de su postura con respecto al pase de Lewis Hamilton a Ferrari, uno de los más importantes para el 2025. Claro que, al nombrar al emblemático equipo italiano mencionó a la leyenda alemana que se consagró en siete oportunidades.

"Ferrari tenía a Charles Leclerc y Carlos Sainz, dos pilotos de primer nivel. No enitendo por qué se deshizo de esa gran pareja. No es mí trabajo juzgarlo, pero si yo hubiera estado en Ferrari no habría fichado a Lewis", declaró Briatore en enero del 2024 cuando se supo del traspaso del británico a la escudería de Maranello. Villenueve tomó esas palabras para lanzar una fuerte respuesta y también atacó a Colapinto. "El traspaso de Hamilton es el mayor desde que Michael Schumacher dejó Beneton por Ferrari. Lewis es el mejor piloto de todos los tiempos, tiene una gran imagen que va más allá de la Fórmula 1".

Con respecto al joven argentino y nuevo representante de Alpine, el campeón del mundo de la F1 lanzó: "Perjudicó sus chances. Si te dan la chance la tienes que aprovechar, no puede quejarse. Hizo varias carreras y no cualquiera tiene esa posibilidad, ya es destacable que él sí. No sé qué pasará con su futuro, pero sigue siendo rápido aunque no evaluó bien la situación".

Jacques Villenueve criticó a Franco Colapinto y habló de Michael Schumacher

Los números de Jacques Villeneuve en la Fórmula 1

Años de actividad: 1996 - 2006.

Equipos: Williams, BAR, Renault, Sauber y BMW Sauber.

Carreras oficiales: 163.

Campeonatos mundiales: 1 (en 1997).

Victorias: 11.

Podios: 23.

Pole positions: 13.

Vueltas rápidas: 9.

Primer Gran Premio: Australia 1996.

Primera victoria: GP de Europa 1996.

Última victoria: GP de Luxemburgo 1997.

Último GP: Alemania 2006.

