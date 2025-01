Alerta Colapinto: Checo Pérez anunció su sorpresivo regreso a la Fórmula 1

Sergio "Checo" Pérez rompió el silencio en las últimas horas acerca de su futuro en la Fórmula 1. Luego de ser despedido de la escudería Red Bull tal como estaba estipulado a final de la temporada 2024, el reconocido piloto mexicano habló acerca de un posible regreso y revolucionó las redes sociales. Es que integra el Top 10 de los que más carreras hicieron a lo largo de los años desde su debut en el 2011 hasta la actualidad y no pierde la ilusión de volver a formar parte de un equipo.

Por supuesto, sus declaraciones no pasaron desapercibidas para nada y mucho menos para el argentino Franco Colapinto, a quien el padre del nacido en Guadalajara llenó de elogios. En el Foro Mazda de la Feria Estatal de León, México, el deportista se refirió a su futuro en la máxima categoría del automovilismo y dejó en claro cuál es su objetivo. Lo llamativo en sus dichos tiene que ver con la condición que impuso para competir otra vez en la F1.

"Seguro que, si recibo un proyecto bueno e interesante, lo consideraré y pensaré en ello. Todo llegará en su momento", esbozó "Checo" Pérez dejando un breve mensaje para quien piense en contratarlo de cara al 2026. Es que ya en Red Bull no tendrá lugar a raíz de su despido y Liam Lawson ocupará su lugar compartiendo escudería con el neerlandés Max Verstappen en 2025. A su vez, agregó que en los seis meses venideros tomará una decisión clave para el siguiente paso de su carrera y aseguró que considerará volver a la Fórmula 1 si es lo que "le hace feliz".

Cuando se dio la noticia de que Pérez no iba a correr este año, Christian Horner -jefe del equipo austríaco- fue uno de los primeros en salir a justificar la decisión en base no solo a los resultados, sino a la presión que tenía el mexicano. Para el director de Red Bull, lo del tapatío sería solo un año sabático de la Fórmula 1, por lo que no se descarta un eventual regreso en la próxima temporada.

El mexicano Sergio "Checo" Pérez sueña con su regreso a la Fórmula 1

Sorpresa en la F1 por lo que dijo el padre de Checo Pérez sobre Colapinto

Antonio Pérez Garibay se mostró indignado por el hecho de que Franco no sea titular para competir desde el principio de la temporada que comenzará a mediados de marzo. “Te voy a ser sincero, me da tristeza ver que Franco no tenga un asiento ya. No me gusta que esté de tercer piloto, pero esto es la Fórmula 1, hay que ganárselo, está todo cerrado”, afirmó el padre de Checo Pérez en pleno diálogo con Marketing Registrado.