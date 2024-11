El fastidio de Colapinto cuando le preguntaron por la China Suárez.

Franco Colapinto rompió el silencio con respecto a los rumores del supuesto romance con María Eugenia "China" Suárez, la actriz con la que cenó en Madrid esta semana. El piloto argentino de la Fórmula 1, de 21 años, no dudó a la hora de contestar acerca de esta situación en pleno evento organizado por Williams en la previa al Gran Premio de Las Vegas 2024.

Después de que un grupo de fanáticas de la cantante los vieran caminando juntos durante la noche por las calles de la capital española y publicaran el video en TikTok, el corredor fue el gran tema por estas horas en su país natal. Sin embargo, se tomó la cuestión con tranquilidad, con buen humor, y hasta recordó que trabajó con un psicólogo desde pequeño para que este tipo de temas no le afecten en el ámbito profesional.

Colapinto se refirió por primera vez a la China Suárez: "No hay nada para contar"

El deportista bonaerense fue consultado al respecto de este tema en la presentación de Williams y resultó lapidario: “No hay nada para contar, voy a hablar de automovilismo y nada más. Voy a hablar de la carrera, estoy enfocado en la carrera de Las Vegas”. Cuando un fanático le insistió desde la tribuna, "Fran" fue más allá: “Mentalmente estoy bárbaro, habrás visto las redes sociales… Estoy bárbaro mentalmente“.

“No des bola, no tenés que explicarle nada a nadie. Hacé lo que quieras con tu vida”, le aconsejó el mismo hombre del público, a lo que el pilarense reaccionó: “Desde muy chiquito tuve un psicólogo que me ayudó y me ayuda mucho hoy en día". Incluso, destacó que "en el deporte en general es cada vez más importante estar bien mentalmente y más fino de la cabeza". Y cerró con una sonrisa: "No te voy a decir qué hago porque me lo van a copiar todos. Es un secretito...”.

Colapinto opinó del autódromo de Las Vegas, el de la próxima carrera: "Muy divertido"

Ya con relación al circuito de Estados Unidos que albergará la siguiente competencia nocturna, donde jamás corrió oficialmente, el piloto sentenció: “Hice mucho simulador. Es un circuito que es muy divertido, es nuevo, una pista que atrae a muchos pilotos, es una ciudad magnífica de noche, así que estoy con mucha felicidad y muchas ganas”.

