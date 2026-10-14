Fluminense vs. Palmeiras por Copa Libertadores: pronóstico, estadísticas y cómo ver en vivo

Fluminense y Palmeiras se miden este miércoles 14 de octubre en el Estadio Maracaná por la Copa Libertadores. El partido enfrenta a una escuadra tricolor que intenta hacerse fuerte de local frente a un Verdão que pelea palmo a palmo para acercarse al título de la Copa Libertadores en su encuentro de ida

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Historial entre Fluminense y Palmeiras

El historial oficial en todas las competencias registra 121 enfrentamientos directos. Palmeiras domina el balance estadístico con 64 victorias, mientras que Fluminense suma 38 triunfos e igualaron en 19 oportunidades. En el antecedente más cercano disputado en el Maracaná, el conjunto carioca logró celebrar una apretada victoria por 1 a 0 gracias a un tanto de Jhon Arias.

Rendimiento en los últimos 10 partidos

Fluminense llega a esta importante cita con un andar de marcado equilibrio en sus diez compromisos oficiales más recientes entre Brasileirão y torneos continentales, acumulando 4 victorias, 3 empates y 3 derrotas. El equipo dirigido por Mano Menezes busca mayor regularidad en la generación de juego para romper las estructuras defensivas rivales.

Por su parte, Palmeiras llega con un presente altamente competitivo en el tramo decisivo de la temporada, firmando en sus últimos diez partidos un saldo de 6 victorias, 2 empates y 2 caídas. El conjunto de Abel Ferreira ha mantenido una alta contundencia en condición de visitante, manteniéndose firme en la lucha por el campeonato.

Goleadores en los últimos 10 partidos

En el plano ofensivo, los principales anotadores de Fluminense en las últimas presentaciones han sido el extremo colombiano Jhon Arias y la vigencia en el área del experimentado Germán Cano, secundados por la llegada de Ganso. En Palmeiras, la cuota goleadora reciente ha estado liderada por Flaco López y las apariciones decisivas de Raphael Veiga y Felipe Anderson.

Disciplina y expulsiones

En cuanto al comportamiento disciplinario y la conducta en cancha, ambos planteles han sostenido un registro ordenado en sus compromisos locales recientes. En los diez partidos analizados de cada lado no registraron futbolistas expulsados con tarjeta roja directa, manteniendo sus alineaciones habituales despejadas de suspensiones por expulsión.

Presente y panorama para el encuentro

La paridad y la jerarquía de ambos planteles anticipan un desarrollo de alta intensidad táctica. Fluminense apostará al manejo de la pelota en el Maracaná para desgastar la línea de contención paulista, mientras que Palmeiras buscará replegarse con orden, presionar en la salida e imponer su velocidad en el juego de transición rápida.

Ficha del partido: Fluminense vs. Palmeiras