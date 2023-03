Infantino, reelecto como presidente de la FIFA: "Unir al mundo a través del fútbol"

Gianni Infantino fue reelecto como el presidente de la FIFA y agradeció por la distinción en las redes sociales. El máximo dirigente prometió, desde el cargo que ocupará hasta 2027, "unir al mundo a través del fútbol".

Gianni Infantino fue reelecto como presidente de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), cargo que ocupa desde febrero de 2016. Durante el 73° Congreso de la entidad en Kigali, Ruanda, el abogado ítalo-suizo de 52 años recibió el gran respaldo del resto de los dirigentes y hasta prometió "ingresos récord de 11.000 millones de dólares en el próximo cuatrienio".

El máximo directivo de esta institución a nivel global no tuvo oposición directamente, algo que se había acordado en la previa. Por lo tanto, ni siquiera hubo un conteo de votos. Una vez oficializada la reelección hasta marzo de 2027, Infantino reconoció que "es un honor y un privilegio increíbles, y una gran responsabilidad". De hecho, profundizó: "Prometo seguir sirviendo a la FIFA y al fútbol de todo el mundo".

Más allá del fracaso de algunas de sus ideas, como la de organizar una Copa del Mundo cada dos años, el presidente de la Federación sostuvo que "los ingresos aumentaron hasta la cifra récord de 7.500 millones de dólares (hasta 2022) en un periodo que se vio afectado por el COVID-19". "Cuando llegué, las reservas de la FIFA rondaban los 1.000 millones de dólares: hoy son de casi 4.000 millones", recordó.

"Prometemos nuevos ingresos récord para el próximo ciclo de 11.000 millones de dólares y la nueva Copa Mundial de Clubes no está incluida en esa cifra, por lo que podría aumentar en un par de miles de millones", insistió el europeo. Incluso, pronosticó que desde la entidad intentarán "mejorar la transparencia" tras algunas denuncias por corrupción y fraude.

"Puede que sea necesario introducir un tope, tenemos que pensar cómo podemos hacerlo. Lo estudiaremos con todas las partes interesadas y veremos qué podemos hacer", puntualizó Gianni. Después de la escandalosa salida de su antecesor Joseph Blatter tras el estallido del FIFA Gate, Infantino lo reemplazó en febrero de 2016 y tres años más tarde fue reelecto sin oposición. Este segundo mandato podría ser el anteúltimo de cara a los comicios en marzo de 2027, ya que el reglamento actual indica que el presidente de la FIFA puede tener esa función durante tres gestiones consecutivas como máximo.

La alegría de Infantino en las redes sociales por su reelección como presidente de la FIFA: "Increíble privilegio"

En diferentes posteos e historias mediante su cuenta oficial de Instagram (@gianni_infantino), el directivo les contó a sus más de 500.000 seguidores que "es un gran honor y un increíble privilegio ser reelegido como presidente de la FIFA". "Doy las gracias a todas las Asociaciones miembro por confiar en mí. Pueden contar con mi compromiso mientras continuamos trabajando arduamente para unir al mundo a través del fútbol", se alegró.

El agradecimiento público de Infantino por haber sido reelegido como presidente de la FIFA.

"Ahora que el 73.er Congreso de la FIFA ha llegado a su fin, me gustaría agradecer a todos los involucrados por lo que fue un gran evento y un día especial en Kigali, Ruanda", insistió el ítalo-suizo. "Me gustaría agradecer a mi familia, mis amigos, mi equipo y los representantes de todas nuestras Asociaciones miembro por confiar en mí para este puesto", reiteró. Y completó: "Me siento realmente honrado y conmovido por su apoyo y continuaré sirviendo a la FIFA y ayudando a unir al mundo a través del fútbol".