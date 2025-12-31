Chau para siempre a los The Best: la FIFA anunció que habrá un premio nuevo

Adiós a los premios The Best de la FIFA de Gianni Infantino.

La FIFA confirmó que no existirán más los premios The Best a los mejores jugadores del año, que comenzaron a entregarse oficialmente con lujosas ceremonias en el 2016. El propio mandamás de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, Gianni Infantino, confirmó que firmó un acuerdo con el Dubai Sports Council para el nuevo galardón que se entregará a partir del 2026.

Desaparece el premio The Best de la FIFA y será reemplazado por otro

"Estoy emocionado por confirmar el lanzamiento de un nuevo evento anual de los premios mundiales de fútbol en Dubai, que a partir del 2026 será la ceremonia oficial de los premios de la FIFA que unirá lo mejor del juego mundial para celebrar y honrar los mejores logros del año anterior", confirmó Infantino. El dirigente ítalo-suizo de 55 años continúa con sus dos grandes aliados comerciales: los árabes y Estados Unidos.

Pese a la firma oficial del convenio, todavía no revelaron el nombre del flamante trofeo ni quiénes votarán en sus diferentes elecciones. En su edición del 2022, Argentina se quedó con todos los premios en los que tenía nominados: Lionel Messi al mejor jugador del mundo, Lionel Scaloni al entrenador más destacado, Emiliano "Dibu" Martínez al mejor arquero y la hinchada también se llevó el suyo de la mano de "Tula".

¿Qué es el premio The Best de la FIFA?

El trofeo fue creado en 2016 por la Federación Internacional de Fútbol Asociado tras la ruptura con France Football, ya que históricamente ambos entregaban en conjunto esta distinción personal. Tanto a nivel masculino como femenino, allí se destaca al mejor jugador, al mejor en cada posición de la cancha (arquero, defensor, volante y delantero) y al mejor entrenador del último año.

Quiénes votan para el premio The Best de la FIFA

Todos los entrenadores de las Selecciones Nacionales afiliadas y sus respectivos capitanes.

Los periodistas especializados avalados por la FIFA.

Los hinchas que votan a través de la página web oficial de la FIFA, luego de registrarse, aportan un 50% del total de los sufragios. Sin embargo, esta elección tiene una fecha límite hasta que queden los tres mejores. Una vez terminada dicha votación en la prelista, solamente los DTs, los capitanes y los periodistas definirán al ganador.

Todos los ganadores del premio The Best en el fútbol