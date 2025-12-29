Adiós para siempre: las 8 reglas eliminadas por la FIFA en la historia del fútbol

Las 8 reglas eliminadas en la historia del fútbol, por la FIFA y la IFAB (SoccerJM).

A lo largo de la historia del fútbol, hubo ocho reglas eliminadas que sin dudas modificaron el desarrollo del juego en sí dentro de la cancha. Ya sea con la aprobación de la FIFA o de la IFAB, que es el organismo internacional que se dedica justamente a establecer las normas en este deporte a nivel profesional, hubo diferentes circunstancias que marcaron un antes y un después a la hora de la disputa de cada encuentro a nivel mundial. Este recuento no incluye aquellas normativas que fueron modificadas, como por ejemplo las tarjetas y los cambios, sino las que directamente dejaron de existir.

Las 8 reglas eliminadas de la historia del fútbol, en orden cronológico

La definición del ganador por sorteo

Hasta el Mundial de México 1970 inclusive, el vencedor de un partido que terminó empatado luego de los 90 minutos de tiempo regular y la prórroga se definía por un simple sorteo. El árbitro convocaba a los capitanes de cada equipo, cada uno elegía un lado de la moneda, el juez principal la tiraba y así se decidía el ganador. Fuando entonces cuando la IFAB pasó a incluir la tanda de penales.

El arquero ya no puede agarrar la pelota tras el pase con el pie de un compañero

Para sorpresa de muchos, Dinamarca fue el campeón de la Eurocopa 1992 por primera vez en su historia, aunque dicho título quedó en el recuerdo por otra cuestión también. El excesivo tiempo que hizo el entonces arquero danés Peter Schmeichel, que tomaba constantemente el balón luego de las cesiones de sus compañeros hacia atrás, provocó que la FIFA aprobara la decisión de eliminar este aspecto del juego. A partir de aquella época, el guardavalla solamente puede agarrar la pelota cuando el pase es con otra parte del cuerpo que no sea el pie.

Cambiaron pasos por tiempo para el arquero con la pelota en la mano

Como el reglamento indicaba que los porteros no podían dar más de cuatro pasos con el balón entre sus manos, muchos se aprovechaban de esta cuestión y la sostenían igualmente en el mismo lugar, sin adelantarse, para hacer tiempo. Fue en 1997 cuando se alteró esta norma: la nueva limitación fue de tiempo (seis segundos) en vez de los cuatro pasos. De cualquier manera, esta regla no suele respetarse en ninguna liga del mundo.

El gol de oro y gol de plata

Esta normativa duró menos de una década y se terminó en el 2003, cuando entre la FIFA y la IFAB determinaron que se acabara. La misma indicaba que si dos equipos iban a la prórroga luego del empate en los 90 minutos, el primero que hacía un gol en el alargue ganaba el partido.

El segundo ítem insólito era el "gol de plata", que establecía que si un equipo hacía un gol en el primer tiempo de la prórroga y el otro no lo empataba, el partido terminaba con el final de la mitad inicial. En este caso, desapareció en el 2004.

La detención de la carrera en los penales

Conocida popularmente como "la paradinha", algunas estrellas como Neymar, Ronaldo y Ariel "Burrito" Ortega utilizaron mucho este recurso: frenar la carrera unos segundos antes de rematar desde los doce pasos, para descolocar al arquero y que éste se tirara hacia algún lado. No obstante, esta cuestión culminó en el 2010 y ya no se puede hacer.

Las 8 reglas eliminadas en la historia del fútbol, por la FIFA y la IFAB.

El pase adelante en el saque del medio

En el 2016 se acabó una regla que llevaba 133 años de vida, desde 1883. Sin demasiada trascendencia en los partidos, se cambió simplemente que el jugador que saca del medio ya no puede dar el pase hacia adelante, sino que es obligatorio que el mismo vaya hacia atrás. Por lo tanto, ya casi no se ven dos futbolistas listos para mover el balón, sino uno solo.

El gol de visitante

Durante la década de 1960, la UEFA (la máxima entidad de Europa) creó esta norma para que los equipos visitantes no especularan tanto y atacaran más. Ante la igualdad en el resultado global de una serie, avanzaba el equipo que hiciera más goles fuera de casa en la llave. Sin embargo, en el 2021 fue eliminada y en el caso de cualquier igualdad decidirán al vencedor por los penales.

El doble toque en el penal

La última modificación más contundente data de junio del 2025, con Julián Álvarez como protagonista. El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina ejecutó uno de los remates de la tanda en Atlético de Madrid vs. Real Madrid, por los octavos de final de la Champions League. Si bien el mismo terminó en gol, el VAR detectó que hubo un "doble toque" en la pelota, es decir que el cordobés tocó el balón con las dos piernas levemente cuando se resbaló y perdió el equilibrio. En ese momento, el reglamento indicaba que el penal debía ser contado como fallado, aunque a partir de ahora se le dará la posibilidad al ejecutante de repetir el disparo.