FIFA anuncia la salida de su director de operaciones tras las críticas a Infantino

FOTO DE ARCHIVO: Se ve el logotipo de la FIFA en Zúrich, Suiza

La ​FIFA confirmó el lunes que su director de operaciones, Kevin Lamour, abandonó ‌el organismo rector, ‌semanas después de que criticó públicamente el plan del presidente Gianni Infantino de vender una participación en el negocio de torneos, incluida la Copa del Mundo.

"La FIFA puede confirmar que la relación laboral ​entre la ⁠FIFA y Kevin Lamour como director de ‌operaciones de la FIFA finalizó ⁠el 17 de agosto ⁠de 2026", dijo un portavoz de la FIFA.

"La FIFA agradece a Kevin sus dos ⁠años de servicio y le desea ​mucha suerte para el futuro. ‌No se harán más ‌comentarios al respecto", añadió el portavoz.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Lamour ⁠dijo publicamente que se había "engañado" al personal de la FIFA respecto del plan y lo describió como "el proyecto de ​una sola ‌persona".

"Nuestra misión (...) es servir al fútbol. No servir a los intereses de una persona que, lamentablemente, cree que encarna a la FIFA cuando ⁠se supone que debe estar a su servicio", dijo entonces Lamour en un comunicado.

Los comentarios de Lamour se conocieron horas después de que Carlos Cordeiro, asesor principal de Infantino, dimitió en señal de protesta por la propuesta, ‌calificándola de "un mal negocio para el fútbol".

La disidencia interna se dio cuando la FIFA se enfrentó a una oposición generalizada a su plan de crear una filial de 20.000 ‌millones de dólares para gestionar sus torneos, incluido el Mundial, y vender hasta un 20% ‌de las ⁠acciones a inversores externos.

Posteriormente, la FIFA abandonó la propuesta tras la ​fuerte reacción en contra.

(Reportaje de Julien Pretot, Natalia Bueno Rebolledo y Janina Nuno Ríos; edición de Mark Porter y Christian Radnedge)