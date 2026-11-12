Ferrari implosionó: qué pasó entre Hamilton y Leclerc tras el GP de Brasil

El Gran Premio de São Paulo dejó a Ferrari en una situación delicada. Charles Leclerc terminó octavo y Lewis Hamilton noveno, un resultado que significó apenas seis puntos para la escudería en uno de sus fines de semana más complicados de la temporada 2026.

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Sin embargo, el problema entre sus dos pilotos no comenzó en Brasil. La tensión venía del anterior Gran Premio de México, donde Hamilton y Leclerc protagonizaron una dura pelea durante la primera vuelta.

Hamilton, que había largado desde la pole position, consideró que la maniobra de su compañero perjudicó las posibilidades de Ferrari de conseguir un 1-2. Los dos se fueron fuera de pista en medio de la batalla, Leclerc recibió posteriormente una penalización y Max Verstappen terminó aprovechando la situación. Después de la carrera, el británico reclamó conversaciones internas para definir con mayor claridad cómo debían competir entre ellos.

La charla entre Hamilton y Leclerc

La discusión quedó pendiente durante algunos días. Fred Vasseur, jefe de equipo de Ferrari, regresó a la fábrica de Maranello, mientras que Leclerc volvió a Mónaco por el nacimiento de su primera hija.

El encuentro finalmente ocurrió cuando el equipo llegó a São Paulo.

Hamilton explicó que se sentó directamente con Leclerc para hablar sobre lo sucedido y aseguró que pudieron cerrar el conflicto sin que Vasseur tuviera que actuar como intermediario.

Según el siete veces campeón, ambos expusieron sus posiciones y hablaron sobre qué podían mejorar para trabajar juntos en las siguientes carreras. También remarcó que seguía existiendo respeto entre los dos.

Leclerc transmitió una postura similar. Admitió que existe tensión porque los dos quieren terminar por delante del otro, pero sostuvo que los desacuerdos forman parte de la competencia y que la conversación permitió cerrar el episodio.

Brasil terminó de complicar a Ferrari

Aunque la relación entre los pilotos parecía encarrilada, deportivamente el fin de semana fue muy malo.

Tanto Hamilton como Leclerc recibieron penalizaciones por cambios de componentes de sus unidades de potencia. El británico terminó largando último luego de que Ferrari tuviera que reemplazar prácticamente todo su motor tras detectar problemas durante los entrenamientos.

En carrera, Hamilton protagonizó una gran primera vuelta y recuperó 11 posiciones, pero posteriormente sufrió con los neumáticos. Más tarde decidió permanecer en pista cuando Ferrari le pidió entrar a boxes ante el aumento de la lluvia. Terminó haciendo un trompo antes de finalmente cambiar a neumáticos intermedios. El propio piloto reconoció después que tomó la decisión porque no disponía de toda la información sobre cuánto había empeorado la pista.

Leclerc, por su parte, llegó séptimo a la bandera a cuadros, pero recibió una penalización de cinco segundos por un contacto con Liam Lawson, lo que lo relegó al octavo puesto.

El verdadero problema de Ferrari

Después de la carrera, tanto los pilotos como Vasseur apuntaron principalmente al rendimiento del SF-26 y a las dificultades para mantener los neumáticos dentro de la ventana correcta de temperatura.

El jefe de Ferrari explicó que el comportamiento de las gomas podía modificar el rendimiento del auto en varias décimas por vuelta y reconoció que la escudería sufrió especialmente bajo las condiciones cambiantes de Interlagos.

Por eso, más que un nuevo enfrentamiento entre Hamilton y Leclerc después del GP de Brasil, lo que hubo fue una combinación explosiva: una disputa interna que recién acababa de cerrarse, problemas de motor, errores estratégicos, dificultades con los neumáticos y un resultado muy por debajo de las expectativas.

Ferrari salió de São Paulo golpeada, pero tanto Hamilton como Leclerc sostienen que, al menos entre ellos, el conflicto quedó atrás.