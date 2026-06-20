Fernando Gago sufrió un paro cardíaco y fue operado de urgencia: el parte médico sobre su salud

Fernando Gago sufrió un infarto agudo de miocardio en Chile, fue intervenido de urgencia y la clínica difundió el primer parte médico sobre su evolución.

La salud de Fernando Gago generó preocupación en el mundo del fútbol luego de que el entrenador de Universidad de Chile sufriera un infarto agudo de miocardio durante la madrugada del viernes. Tras ser internado de urgencia en Santiago, el exmediocampista fue sometido a una intervención cardíaca y este sábado se conoció el primer parte médico oficial sobre su estado.

El episodio ocurrió apenas horas después de que el DT dirigiera a Universidad de Chile en la victoria frente a O’Higgins por la Liga de Primera. Aunque ya presentaba molestias físicas desde la mañana, decidió mantenerse al frente del equipo y postergar la consulta médica para no perderse el compromiso.

Qué informó el parte médico oficial

A través de un comunicado difundido este sábado, el centro de salud confirmó que Gago ingresó durante la madrugada con un cuadro compatible con un infarto agudo al miocardio.

Los estudios realizados por los especialistas detectaron una obstrucción en una arteria coronaria fundamental para el correcto funcionamiento del corazón. Ante ese escenario, el cuerpo médico resolvió intervenirlo de manera inmediata.

El parte médico sobre e estado de salud de Gago, tras ser operado de urgencia.

La operación consistió en una angioplastia con colocación de un stent intracoronario, un procedimiento que permite reabrir la arteria afectada y restablecer el flujo sanguíneo hacia el músculo cardíaco. Desde la clínica señalaron que la intervención fue exitosa y permitió normalizar la circulación sanguínea.

Cómo evoluciona la salud de Fernando Gago

Las primeras noticias tras la cirugía fueron alentadoras. Según detalló el parte médico, el entrenador se encuentra de buen ánimo y responde favorablemente al tratamiento.

Además, los profesionales indicaron que en las próximas horas comenzará una etapa de rehabilitación cardíaca. Este proceso incluirá controles permanentes y una recuperación progresiva de la actividad física, siguiendo los protocolos habituales para este tipo de cuadros cardiovasculares.

Si bien todavía no existe una fecha estimada para su regreso a la actividad, la evolución inicial genera optimismo tanto en el entorno del entrenador como en Universidad de Chile.

Las señales de alerta que encendieron la preocupación

Según reveló Cecilia Pérez, presidenta de Azul Azul, la empresa que administra a Universidad de Chile, el entrenador comenzó a sentir dolor en el pecho durante la mañana del viernes.

Tras consultar con los médicos del club, recibió la recomendación de acudir a un centro asistencial para realizarse estudios. Sin embargo, Gago decidió esperar y priorizó su presencia en el encuentro ante O’Higgins.

Luego del triunfo de su equipo, el técnico mostró evidentes signos de agotamiento durante la conferencia de prensa. Quienes estuvieron presentes observaron que tenía dificultades para respirar y que en reiteradas ocasiones se llevaba la mano al pecho mientras respondía las preguntas de los periodistas. Una vez finalizada la atención a los medios, fue trasladado inmediatamente a la Clínica Alemana para una evaluación más profunda.

Universidad de Chile ya piensa en cómo reemplazarlo

La institución chilena había comunicado el viernes que Gago se encontraba realizándose estudios cardiológicos y que no participaría de los entrenamientos programados para esa jornada.

Mientras continúa su recuperación, el cuerpo técnico sufrirá una modificación temporal. Según informó el diario chileno La Tercera, el entrenador no podrá dirigir los próximos compromisos del equipo y tampoco estaría presente en el encuentro frente a Santiago Wanderers por la Copa Chile.

En este contexto, Fabricio Coloccini asumirá la conducción interina del plantel profesional hasta que Gago reciba el alta médica y pueda reincorporarse a sus funciones.

La prioridad, tanto para el club como para el entorno del entrenador, pasa exclusivamente por su recuperación. El mundo del fútbol sigue de cerca la evolución de Fernando Gago, quien atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida fuera de las canchas.