Falsificó documentos: jugó contra Argentina en el Mundial y ahora podría ir preso por una insólita situación

La sanción puede ir desde pagar una multa hasta cinco años de cárcel por falsificar un documento sobre la vacuna del COVID-19.

La Selección de Suiza hizo una interesante presentación en el último Mundial hasta que se cruzó con la Argentina en los cuartos de final y quedó eliminada. Aquella presentación, con el paso del tiempo, puede exponer que puede haber sido lo último que Granit Xhaka disputó con la camiseta del conjunto europeo porque podría terminar en la cárcel por haber falsificado documentos. Una de las sanciones ya está en marcha: no defenderá más a su país.

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Mediante un comunicado, la Asociación Suiza de Fútbol (ASF) expresó que el experimentado volante y capitán del equipo quedó marginado de la concentración de los partidos frente a Macedonia del Norte, Escocia y Eslovenia. Esto es producto de que se conoció que falsificó un documento sobre la vacunación contra el COVID-19. Lo hizo durante su etapa como jugador del Arsenal de Inglaterra, debido a ciertas dudas que la vacuna le despertaba.

El jugador recibió un permiso que le reducía los tiempos de cuarentena y lo habilitaba a realizar viajes internacionales.

“En aquel momento, en relación con la vacunación contra la COVID-19, yo personalmente tenía muchas dudas y serias preocupaciones. Desconfiaba profundamente de la vacuna y me veía afectado por el miedo y la incertidumbre. En esta situación tan cargada de emociones, obtuve un certificado de vacunación en lugar de aclarar mis dudas por los cauces legales”, expresó Xhaka en un descargo.

"Hoy veo claramente que esta no fue la decisión correcta. Fue un error. Lo siento", escribió. No es el único implicado en la causa porque también hay una médica que fue la que habría facilitado la entrega de la documentación falsa. De acuerdo con lo mencionado, el permiso le permitía al jugador poder realizar ciertos viajes y disminuir los tiempos de cuarentena. No se trataba de un permiso para sumar minutos en la Premier League como jugador profesional.

“Tras su declaración personal confirmando su vacunación, Granit Xhaka no participará en la próxima concentración de la selección nacional masculina”, expresa el comunicado de la ASF, que informó que el volante de 152 partidos disputados se quedará afuera de los compromisos en el marco de Nations League.

De acuerdo con la información recogida de los medios The Sun y Daily Mail, Xhaka podría llegar a afrontar una multa y hasta cinco años de prisión. Aunque todo depende del proceso de acusación. Por el momento, se encuentra llamado a declarar en el comienzo de octubre.

Los amistosos de la Argentina

Mientras en Europa las selecciones se preparan para disputar los partidos correspondientes a la Nations League, la Selección Argentina armó una ventana de tres amistosos para que Lionel Scaloni pueda ver y probar algunos jugadores que se vienen desempeñando en sus respectivos clubes, además de celebrar la despedida de Lionel Messi.

Cronograma de partidos

Argentina vs. Bolivia Fecha: Miércoles 30 de septiembre de 2026 Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)



Argentina vs. Burkina Faso Fecha: Sábado 3 de octubre de 2026 Estadio: Mâs Monumental (Buenos Aires)

