Russell advierte de la inestabilidad de la FIA tras salida de vicepresidente Reid

El piloto de Mercedes George Russell se ve antes del Gran Premio de Fórmula 1 de Bárein, en el Circuito Internacional de Baréin, Sakhir, Baréin

El piloto de Mercedes George Russell expresó su preocupación por la inestabilidad en el organismo rector de la Fórmula Uno después de que Robert Reid dimitió el jueves como vicepresidente deportivo de la FIA en una disputa sobre la gobernanza.

Reid, escocés y antiguo copiloto de rallies ganador del campeonato del mundo, era un miembro destacado del equipo del presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, antes de que él y el jefe de Motorsport UK, David Richards, se enfrentaron con el emiratí por los cambios en los estatutos.

Se espera que Ben Sulayem se presente a la reelección para otros cuatro años en diciembre y actualmente no tiene ningún oponente declarado, aunque se ha especulado con la posibilidad de que surja alguno.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Richards, una poderosa figura del automovilismo como exjefe de equipo de F1 y rallies, ex presidente de Aston Martin y copiloto campeón del mundo de rallies en 1981, tiene 72 años y no es elegible debido a su edad.

Russell, director de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), dijo que Reid, de 59 años, escribió para explicar sus acciones y añadió que estaba triste por su marcha.

"Desafortunadamente, cada vez que escuchamos alguna noticia de ese lado del deporte, no es realmente una gran sorpresa", dijo a los periodistas en el Gran Premio de Baréin. "Es como, ¿qué es lo siguiente? Así que, sí, es una pena verlo, y esperemos que tengamos más estabilidad más pronto que tarde".

Reid afirmó en su comunicado de dimisión que fue testigo de una "erosión constante" de los principios que había prometido defender. "Las decisiones se toman a puerta cerrada, pasando por alto las estructuras y las personas a las que la FIA debe representar".

"Mi dimisión no tiene que ver con personalismos, sino con principios. El automovilismo merece un liderazgo responsable, transparente y dirigido por sus miembros. Ya no puedo, de buena fe, seguir formando parte de un sistema que no refleja esos valores", indicó.

(Editado en español por Carlos Serrano)