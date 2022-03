Carlos Sainz desconfía de Mercedes tras los halagos de Russell a Ferrari

Carlos Sainz, del equipo Ferrari, sugirió que el equipo campeón de Fórmula Uno, Mercedes, y su piloto George Russell, están jugando a los "típicos" juegos al halagar a la escudería italiana antes de que comience la temporada en Bahrein la próxima semana.

Russell, que se prepara para ser el compañero del siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton tras dejar Williams, dijo a los periodistas en los entrenamientos de Sakhir que Ferrari parece muy sólido y posiblemente el equipo más fuerte para las carreras con poco combustible.

Sainz dijo el viernes que los comentarios del británico son "típicos de Mercedes, típicos de George: dar bombo a los demás y luego llegar a la primera carrera y arrasar con la competencia".

"Si fuera el primer año que lo hacen, entonces tal vez les creería, pero lo han hecho durante cinco o seis años y siguen sorprendiéndonos en la primera carrera".

"Como te puedes imaginar no me creo mucho (...), podemos ver lo que están haciendo (en pista) y no voy a decir mucho", añadió el español.

Mercedes ha sido campeón de constructores durante los últimos ocho años.

Ferrari, el equipo más antiguo y con más éxito en este deporte, terminó tercero en la general el año pasado, después de haber remontado desde un mínimo de 40 años, cuando fue sexto en 2020.

No han ganado un título de pilotos desde que Kimi Raikkonen, ya retirado, fue campeón en 2007, ni tampoco un título en el campeonato de constructores desde 2008.

Sin embargo, este año se han producido importantes cambios en el reglamento, y Ferrari ha centrado toda su atención en su coche de 2022 antes que sus rivales que persiguen el título y también se ha beneficiado de más tiempo en el túnel de viento.

Los rumores en Italia, y en el 'paddock' de la Fórmula 1, son cada vez mayores.

Los titulares del viernes en la Gazzetta dello Sport de Italia destacan esas esperanzas crecientes, aunque todavía estén lejos de ser noticia de primera plana.

"Robusto y rápido, el Ferrari avanza", declaraba el periódico, recogiendo las palabras de Russell y del campeón del mundo de Red Bull, Max Verstappen. "El F1-75 impresiona a los rivales".

El jefe de Red Bull, Christian Horner, cuya escudería se enzarzó el año pasado en una batalla con Mercedes durante toda la temporada, se sumó a los elogios.

"Para mí el coche que parece más asentado en el circuito es el Ferrari en este momento", dijo a los periodistas. "Han tenido un período de pruebas muy fuerte hasta ahora, tanto en Barcelona como en Bahréin.

"Se han mostrado extremadamente competitivos siempre que han estado en pista, pero hay que recordar que estos coches son todavía muy inmaduros.

"El ritmo de desarrollo será rápido e intenso y espero que eso cambie y Mercedes va a ser un factor enorme en este campeonato, no tengo ninguna duda".

Con información de Reuters