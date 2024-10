"Checo" Pérez busca revertir mala temporada con Red Bull con un buen resultado en casa

El piloto de Red Bull Sergio Pérez aseguró el jueves que una buena actuación en casa en el Gran Premio de la Ciudad de México el fin de semana revertirá su pobre rendimiento que ha tenido en la temporada, lo que ha generado especulaciones sobre su futuro con el equipo.

Tras lograr el segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos el año pasado, Pérez comenzó la temporada con fuerza, con cuatro podios en las primeras cinco carreras.

Sin embargo, el piloto mexicano ahora tiene la menor cantidad de puntos de cualquier piloto entre los cuatro mejores equipos (150 puntos en octavo lugar), y se han planteado dudas sobre su futuro a pesar de una extensión de contrato con Red Bull hasta el 2026.

"Sé que he tenido una temporada terrible y difícil, a veces los resultados no llegan y simplemente tienes que asegurarte de mantener la cabeza baja y concentrarte en las cosas que puedes controlar. Si consigo un buen resultado podría cambiar mi temporada de forma radical, estoy realmente preparado para ello", dijo Pérez en conferencia de prensa.

"Creo que el impulso es probablemente una de las cosas más importantes, pero también sé cómo funciona este deporte, todo se reduce a la última carrera. Si hago una buena carrera aquí, entonces mi temporada definitivamente puede dar un giro de 180 grados", agregó el piloto de 34 años.

Pérez también busca dejar atrás los amargos recuerdos de la carrera del año pasado, cuando se estrelló en la primera curva.

"Como piloto de carreras, no te arrepientes cuando lo das todo, a veces funciona y a veces no. Mientras vuelva a darlo todo este fin de semana y no deje nada en el tintero, me iré a casa contento, independientemente del resultado", señaló Pérez.

Con su compañero en Red Bull, el neerlandés Max Verstappen, acercándose a su cuarto título de Fórmula Uno, el equipo austriaco necesita un desempeño sólido mientras Ferrari parece listo para superarlos por el segundo lugar en el campeonato de constructores, que lidera McLaren.

"Tener a Ferrari ahí creo que no cambia nada, terminar segundo o tercero al final no es diferente. Queremos ganar, y para ello necesitamos tener ambos coches con el mejor rendimiento posible y también el mejor paquete posible", apuntó.

Con información de Reuters