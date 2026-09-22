El llamativo meme que compartió Franco Colapinto en la previa al Gran Premio de Azerbaiyán

Después de haber quedado noveno en Monza, Franco Colapinto firmó un notable fin de semana en el GP de España en la pasada fecha de la Fórmula 1, donde fue uno de los más destacados de la carrera con el séptimo lugar. Ahora, a pocos días del regreso de la competencia con el Gran Premio de Azerbaiyán, el pilarense hizo un posteo rememorando parte de lo sucedido en el nuevo Circuito de Madring con un curioso meme.

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A través de su cuenta de Instagram, el piloto argentino subió un carrusel con varias imágenes de lo que fueron sus últimas semanas en la máxima categoría, entre las que incluyó una captura de pantalla de un meme. Se trata de una publicación que originalmente había lanzado la página “Coherencia por favor”, referida a su actuación en la clasificación en la capital española, donde logró su segundo ingreso consecutivo a la Q3.

“Al 99% de los corredores que se les va el auto en una curva de 280 km/h se hacen c… contra una pared. Menos a Colapinto”, dice la imagen junto a una foto desde la cámara a bordo del A526 cuando el piloto de Alpine todavía no había iniciado la vuelta. Claro que el posteo de Franco también trajo otras fotos, como la de su encuentro con Lautaro Martínez en las instalaciones del Inter o su aparición en la televisión española.

De ahí que Colapinto haya relacionado el posteo con lo que fue el cierre de la gira europea que marcó la segunda parte de la temporada, en la que corrió en Países Bajos, Italia y España. “Recuerdos de un gran cierre a la temporada europea. A seguir disfrutando y #aviajarporelmundooo, última parte del año, vamos a meterle garra”, escribió el argentino en la descripción de su publicación.

Cabe mencionar que el próximo desafío del pilarense será este fin de semana en el Circuito callejero de Bakú, mientras que a eso le seguirán otras dos fechas por Asia con el GP de Baréin que se disputará en Malasia y el GP de Singapur. Después de eso, la F1 volverá al continente americano en Austin, Ciudad de México, Sao Paulo y Las Vegas antes del cierre de año en Qatar y Abu Dhabi.

El meme que compartió Colapinto en sus redes.

Horarios del GP de Azerbaiyán 2026 de F1

Tras el GP de España, la próxima parada de la Fórmula 1 será en el Circuito de callejero de Bakú, donde se disputará el Gran Premio de Azerbaiyán entre el 24 y 26 de septiembre por la decimoquinta fecha. A continuación, los días y horarios: