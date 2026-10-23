El lamento de Checo Pérez por la falta de rendimiento de Cadillac de cara al GP de México: "Es duro"

Después de haberse perdido la edición del año pasado tras haber sido desvinculado de Red Bull a finales del 2024, Sergio Pérez está a poco más de una semana de volver a competir en el Gran Premio de México. El oriundo de Guadalajara pasó un año fuera de la Fórmula 1, pero tuvo su retorno en esta temporada junto a Valtteri Bottas en Cadillac, el nuevo equipo de la competencia que todavía no se ha encontrado con buenos resultados.

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De hecho, la escudería estadounidense es la única que no ha sumado ni un solo punto en lo que va del calendario, una situación que sin duda resulta lamentable para el piloto mexicano a medida que se aproxima la visita al Autódromo Hermanos Rodríguez. Así lo manifestó durante una reciente entrevista con Motorsport, en la que se refirió a las diferencias que tiene ahora en su rendimiento en relación a cuando estaba en Red Bull.

“Yo creo que es una nueva realidad, ¿no? Y al final me encantaría darle mucho más a la afición porque se merecen todo, pero bueno, será algo que estamos juntos en esto”, comenzó el tapatío. A pesar de esto, “Checo” señaló el apoyo que ha recibido por parte de los fanáticos desde su arribo al equipo americano y aprovechó para agradecer porque hicieron posible su regreso a la máxima categoría.

“La afición conmigo ha estado increíble desde que estoy en Cadillac. Han estado conmigo desde el día uno hasta ahorita sin ningún resultado, y bueno, son parte de esto. Ellos han sido una parte fundamental de que haya regresado a la Fórmula 1”, agregó. Claro que el mexicano sabe que se encuentra en la etapa final de su carrera a sus 36 años, una fase en la que ya no se centrará en los resultados, sino en el legado que deja a sus espaldas, aunque eso no quite la decepción por no conseguir resultados.

“Es duro, porque como piloto buscas ganar y esa es tu motivación siempre”, advirtió sobre su presente en Cadillac, aunque agradecido por el espacio que le dieron para sentar los cimientos del equipo y por todo lo que fue su carrera en la F1. "Al final he sido muy afortunado de tener la carrera que he tenido. Prácticamente lo he ganado, fuera del campeonato del mundo, lo he ganado todo”, cerró.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras el GP de Singapur