Exfutbolista relató en ESPN que las barras bravas no lo presionaban para ganar, sino que pedían colaboración

El clima de tensión en el fútbol argentino sumó un nuevo capítulo luego de trascender que la barrabrava de San Lorenzo le exigió a los capitanes una lista de aquellos futbolistas que "no quieren jugar". La situación generó un intenso debate televisivo sobre la violencia, los aprietes y las vivencias de los propios futbolistas frente a los barrabravas.

Durante la emisión del programa F90, Diego Latorre inició el intercambio consultando a Leonardo Astrada sobre el impacto de estas noticias: "Leo, ¿cuándo escuchás esto te sorprende o no?".

La respuesta del ex mediocampista y director técnico fue contundente: "No, la verdad que no". Al ser consultado sobre si le armaron alguna vez una lista similar durante su época de jugador, Astrada afirmó: "No, jamás", a lo que Latorre acotó: "Por eso, eso Leo es lo nuevo".

El recuerdo del caso Caniggia

En el análisis del intercambio, Latorre recordó viejos episodios de apretones en el fútbol local y remarcó la gravedad del asunto: "Cuando Caniggia no te fue a ver... claro, lo golpearon después", en referencia a las secuelas que sufrieron distintos referentes al negarse a tratar con los violentos.

La mención de Latorre funcionó como un recordatorio de que la violencia de las barras bravas hacia los futbolistas no es un fenómeno nuevo, aunque sí lo es, según el propio debate, la modalidad que empieza a instalarse: la de condicionar la continuidad de un jugador en el plantel a través de listas y presiones directas.

"¿Cómo se sale a jugar después de esto?"

A su vez, Latorre interrogó a Astrada sobre la tensión vivida en la cancha tras haber encarado a los barrabravas cara a cara: "¿Cómo se sale a jugar después de esto?".

El ex volante de River explicó la diferencia de contextos entre su etapa como profesional y la actualidad: "En aquella época, imaginate, nosotros ganábamos un título por año, no era que nos venían a apretar para que ganemos. Nos venían a pedir colaboración para poder viajar, algo de ropa a fin de año, pero apretarnos para que ganemos, no".

El testimonio de Astrada reafirma un contraste que atraviesa buena parte del debate futbolístico actual: mientras en otras épocas la relación con las barras, pese a sus irregularidades, se mantenía dentro de ciertos límites, hoy la presión parece haber escalado hacia un terreno que compromete directamente el rendimiento deportivo y la integridad de los jugadores.