Estudiantes vs Flamengo: previa, horario y cómo llegan para la llave 4 de la Copa Libertadores

Flamengo llega con una victoria 2 a 1 en el juego de ida y buscará seguir en el campeonato en la llave 4 de la Copa Libertadores. Se enfrenta ante el Pincha este jueves 25 de septiembre desde las 21:30 (hora Argentina), en el estadio el Tierra de Campeones.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 18 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Flamengo.

Los resultados de Estudiantes en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril)

: Carabobo 0 vs Estudiantes 2 (1 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril)

: Estudiantes 1 vs Universidad de Chile 2 (8 de abril) Fase de Grupos : Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril)

: Estudiantes 1 vs Botafogo 0 (23 de abril) Fase de Grupos : Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo)

: Universidad de Chile 0 vs Estudiantes 3 (7 de mayo) Fase de Grupos : Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo)

: Botafogo 3 vs Estudiantes 2 (14 de mayo) Fase de Grupos : Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo)

: Estudiantes 2 vs Carabobo 0 (27 de mayo) Octavos de Final : Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto)

: Cerro Porteño 0 vs Estudiantes 1 (13 de agosto) Octavos de Final : Estudiantes 0 vs Cerro Porteño 0 (20 de agosto)

: Estudiantes 0 vs Cerro Porteño 0 (20 de agosto) Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)

Los resultados de Flamengo en partidos de la Copa Libertadores

Fase de Grupos : Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril)

: Táchira 0 vs Flamengo 1 (3 de abril) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril)

: Flamengo 1 vs Central Córdoba (SE) 2 (9 de abril) Fase de Grupos : Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril)

: Liga de Quito 0 vs Flamengo 0 (22 de abril) Fase de Grupos : Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo)

: Central Córdoba (SE) 1 vs Flamengo 1 (7 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo)

: Flamengo 2 vs Liga de Quito 0 (15 de mayo) Fase de Grupos : Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo)

: Flamengo 1 vs Táchira 0 (28 de mayo) Octavos de Final : Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto)

: Flamengo 1 vs Internacional 0 (13 de agosto) Octavos de Final : Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto)

: Internacional 0 vs Flamengo 2 (20 de agosto) Cuartos de Final: Flamengo 2 vs Estudiantes 1 (18 de septiembre)

Horario Estudiantes y Flamengo, según país