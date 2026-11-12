Estudiantes campeón: se quedó con la Supercopa Argentina 2025

Estudiantes de La Plata sumó una nueva estrella a su vitrina al consagrarse campeón de la Supercopa Argentina, tras derrotar por 3-2 a Independiente Rivadavia de Mendoza en un partido cambiante que necesitó del alargue para definirse. En el estadio Julio César Villagra, propiedad de Belgrano de Córdoba, el conjunto platense hizo valer su jerarquía en los momentos límite para conquistar su vigésimo título oficial en Primera División y el primero bajo la conducción técnica de Alexander Medina.

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El encuentro comenzó con un claro dominio del "Pincha", que durante la primera mitad impuso condiciones a partir de la presión alta y las transiciones rápidas, aunque careció de puntería para romper el cero ante la resistencia de Emmanuel Gómez Riga. Apenas a los tres minutos, Guido Carrillo recuperó en campo rival y asistió atrás a Fabricio Pérez, cuyo remate dio en un defensor. La respuesta mendocina llegó poco después con una buena combinación por derecha que dejó mano a mano a Luis Sequeira, quien perdió el duelo ante los reflejos de Fernando Muslera.

Con el correr de los minutos, Estudiantes acumuló méritos mediante intentos de media distancia de Marcos Rojo y Eric Meza, además de una definición bombeada de Pérez tras un pase filtrado de Tiago Palacios. Independiente Rivadavia, replegado, recién volvió a inquietar sobre los 40 minutos con un zurdazo cruzado de Matías Fernández que se perdió cerca del segundo palo.

De la ventaja cómoda al empate agónico

Lo que faltó de eficacia en la etapa inicial sobró en el complemento. A los 9 minutos, Joaquín Tobio Burgos ejecutó un córner cerrado y preciso al segundo palo para la aparición de Guido Carrillo, quien conectó de cabeza al rincón izquierdo para abrir el marcador. Con el resultado a favor, el equipo de Medina encontró espacios y amplió la diferencia a los 22: Alexis Castro metió una notable asistencia de taco para Carrillo, quien le ganó la posición a Iván Villalba y, en el intento de enganche, provocó que el defensor paraguayo se llevara la pelota por delante hacia su propio arco.

Cuando la historia parecía sentenciada, la "Lepra" mendocina reaccionó con amor propio y juego aéreo. A los 43 minutos, Matías Fernández desbordó tras un gran autopase y envió un centro al punto del penal que César Florentín transformó en descuento con un certero frentazo. Ya en el cuarto minuto de adición, un envío largo por izquierda de Juan Manuel Elordi encontró en el primer palo la revancha de Iván Villalba, quien estampó de cabeza el 2-2 y forzó el tiempo suplementario.

El héroe de las finales

Lejos de acusar el golpe anímico, Estudiantes salió decidido a liquidar el pleito en el alargue. A los 27 segundos, Edwuin Cetré exigió a Gómez Riga con un derechazo bajo, anticipo de lo que ocurriría a los 6 minutos: tras una nueva pelota aérea sobre el área mendocina, Lucas Alario anticipó en el primer palo y desvió el balón a la red. Tal como había sucedido en el último Trofeo de Campeones, el atacante volvió a aparecer en tiempo extra para firmar el gol del título.

En el tramo final del suplementario, Independiente Rivadavia buscó desesperadamente una nueva igualdad y estuvo a punto de lograrla a los 13 minutos tras una serie de rebotes que capitalizó Fabrizio Sartori, pero Muslera se vistió de salvador al desviar el remate con un recurso acrobático con el pie mientras salía a achicar.

De este modo, Estudiantes celebró su primera Supercopa Argentina y estrenó su palmarés en el año, ratificando su estirpe copera en una noche cordobesa de alto voltaje.