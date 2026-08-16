Estudiantes golea a Gimnasia y Esgrima en clásico del fútbol argentino; iguala Boca Juniors

Estudiantes goleó el sábado 4-0 como local a su clásico rival Gimnasia y ‌Esgrima, que terminó ‌el partido con nueve jugadores, en una jornada en la cual Boca Juniors igualó 1-1 con Platense.

En el estadio UNO de la ciudad de La Plata, los goles del triunfo de Estudiantes los anotaron Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín ​Tobio Burgos ⁠y Alexis Castro a los minutos 43, 60, ‌70 y 84, respectivamente.

"Hoy se ganó ⁠de buena manera y ⁠es un aliciente para lo que viene. Hoy quedó demostrado que a nuestros jugadores les calza bien ⁠este tipo de partidos", dijo en rueda ​de prensa el director técnico ‌de Estudiantes, Alexander Medina.

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Gimnasia quedó ‌con dos hombres menos por las expulsiones ⁠de Alexis Steimbach y Germán Conti a los 35 y 53 minutos.

“Hasta la expulsión había sido un partido parejo, a partir de ​ahí es ‌imposible analizar”, señaló el técnico de Gimnasia, Ariel Pereyra.

Por su parte, Boca Juniors empató 1-1 en su visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.

"Tuvimos ⁠nuestras oportunidades y merecimos la victoria, pero no pudimos convertir en los últimos minutos", dijo el centrocampista de Boca, Santiago Ascacibar a la televisión local.

Platense abrió el marcador a los 53 minutos a través de Kevin Retamar, mientras que Boca igualó ‌a los 80 por intermedio del uruguayo Miguel Merentiel.

Más temprano, San Lorenzo de Almagro venció 1-0 como local a Unión de Santa Fe con un gol de Rodrigo Auzmendi en el estadio Pedro ‌Bidegain.

En otros partidos del sábado, Newell's Old Boys ganó 2-0 a Deportivo Riestra, Belgrano superó por el ‌mismo marcador ⁠a Independiente Rivadavia, mientras que Aldosivi y Tigre igualaron sin goles.

La jornada comenzó ​el viernes con la victoria por 1-0 de Banfield como visitante sobre Racing Club de Avellaneda.

Con información de Reuters