Estudiantes golea a Gimnasia y Esgrima en clásico del fútbol argentino; iguala Boca Juniors

Estudiantes goleó el sábado 4-0 como local a su clásico rival Gimnasia y Esgrima, que terminó el partido con nueve jugadores, en una jornada en la cual Boca Juniors igualó 1-1 con Platense.
En el estadio UNO de la ciudad de La Plata, los goles del triunfo de Estudiantes los anotaron Eros Mancuso, Tiago Palacios, Joaquín Tobio Burgos y Alexis Castro a los minutos 43, 60, 70 y 84, respectivamente.
"Hoy se ganó de buena manera y es un aliciente para lo que viene. Hoy quedó demostrado que a nuestros jugadores les calza bien este tipo de partidos", dijo en rueda de prensa el director técnico de Estudiantes, Alexander Medina.
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Gimnasia quedó con dos hombres menos por las expulsiones de Alexis Steimbach y Germán Conti a los 35 y 53 minutos.
“Hasta la expulsión había sido un partido parejo, a partir de ahí es imposible analizar”, señaló el técnico de Gimnasia, Ariel Pereyra.
Por su parte, Boca Juniors empató 1-1 en su visita a Platense en el estadio Ciudad de Vicente López.
"Tuvimos nuestras oportunidades y merecimos la victoria, pero no pudimos convertir en los últimos minutos", dijo el centrocampista de Boca, Santiago Ascacibar a la televisión local.
Platense abrió el marcador a los 53 minutos a través de Kevin Retamar, mientras que Boca igualó a los 80 por intermedio del uruguayo Miguel Merentiel.
Más temprano, San Lorenzo de Almagro venció 1-0 como local a Unión de Santa Fe con un gol de Rodrigo Auzmendi en el estadio Pedro Bidegain.
En otros partidos del sábado, Newell's Old Boys ganó 2-0 a Deportivo Riestra, Belgrano superó por el mismo marcador a Independiente Rivadavia, mientras que Aldosivi y Tigre igualaron sin goles.
La jornada comenzó el viernes con la victoria por 1-0 de Banfield como visitante sobre Racing Club de Avellaneda.
Con información de Reuters