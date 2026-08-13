Estambul acogerá la Supercopa de España de 2027

Imagen de archivo del trofeo de la Supercopa de España expuesto antes de la final entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona, en el estadio Rey Fahd, Riad, Arabia Saudita.

​La Supercopa de España de 2027 se disputará en Estambul, según ‌anunció el jueves ‌el vigente campeón de LaLiga, el Fútbol Club Barcelona, tras el traslado de este torneo de cuatro equipos desde Arabia Saudita por primera vez desde 2021.

El torneo eliminatorio del ​próximo año, ⁠en el que participarán el Barça, ‌el subcampeón liguero, el ⁠Real Madrid, el ganador ⁠de la Copa del Rey, la Real Sociedad, y el finalista, el Atlético ⁠de Madrid, se celebrará del ​2 al 7 de ‌febrero.

En esta ocasión, la ‌sede será el Estadio Olímpico Atatürk ⁠de Estambul, según indicó el conjunto azulgrana en un comunicado.

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"En los últimos años, el torneo se ​había disputado ‌en Arabia Saudita, pero el país árabe ha quedado descartado para la edición de este año a causa de la ⁠disputa de la Copa Asia en su territorio en fechas coincidentes. La temporada próxima, sin embargo, volverá a ser la sede", indicó.

Arabia Saudita acogerá la Copa de Asia del 7 de enero ‌al 5 de febrero.

La Supercopa de España estrenó un formato de cuatro equipos en 2020 en Yeda. Al año siguiente, se disputó en España a ‌puerta cerrada debido a la pandemia del COVID-19. Volvió a Arabia Saudita en ‌2022, y ⁠Riad acogió tres ediciones consecutivas.

El Barça ha ganado el ​trofeo en tres de las últimas cuatro ediciones.

Con información de Reuters