El escándalo que involucra a Linda McMahon y a Trump en Estados Unidos.

La flamante funcionaria del gabinete de los Estados Unidos recibió fuertes críticas por parte de los sindicatos docentes debido a su inexperiencia en la docencia, además de que enfrenta una grave denuncia de su etapa como CEO de la WWE de lucha libre. El mundo del espectáculo volverá a formar parte del gabinete de Donald Trump. Linda McMahon, esposa del ex dueño de WWE, Vince McMahon, fue nombrada como secretaria del Departamento de Educación de Estados Unidos.

Ya había integrado el equipo del republicano en su primera presidencia como administradora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios. Sin embargo, en esta ocasión ejercerá un cargo para el cual los sindicatos docentes denuncian que no está preparada. Además, su designación surgió en medio de una denuncia que recibió por permitir abuso infantil en WWE y el caso que enfrenta su esposo por trata de personas.

Con 76 años de edad, McMahon comenzó su carrera política luego de renunciar a su puesto de CEO en WWE en 2009. Hasta ese momento, su figura pública era la de un personaje que era ocasionalmente utilizado en las luchas que involucraban a su esposo, que era el villano (dentro y fuera del ring) más importante. Una vez fuera de WWE, McMahon se candidateó dos veces como senadora de los Estados Unidos, la primera en 2010 y la segunda en 2012. En ambas ocasiones fracasó.

Durante la primera campaña presidencial de Trump, McMahon realizó una donación de siete millones de dólares. Su apoyo y la amistad que el ahora presidente electo tenía con Vince McMahon le valió a Linda el puesto de administradora de la Agencia Federal de Pequeños Negocios. “La carrera política de Linda McMahon siempre fue un fiasco en cuanto a puestos de elección popular. Su etapa en WWE siempre evitó que se le tomara en serio. Trump, un outsider que sí pudo triunfar en la política, es quien le ha dado todo”, remarcó Ernesto Ocampo, director de la revista Súper Luchas y ex docente de la Universidad Nacional de México.

Trump volvió a premiar a McMahon con la designación en el Departamento de Educación, un organismo que el mandatario electo denostó públicamente y manifestó su intención de clausurarlo. Como necesita apoyo del congreso para llevar a cabo la disolución, el presidente estadounidense le dio el beneplácito a McMahon para que lleve adelante políticas como “dejar de promover contenido poco patriótico”, en referencia a material que busca educar sobre el racismo institucionalizado del país, entre otras problemáticas. Además, la política de McMahon privilegiará el uso de vouchers (similares a los que buscaba aplicar Javier Milei en Argentina) en detrimento de la educación pública.

¿Pero qué instrucción tiene McMahon? Según información del New York Post, publicada en 2010, la flamante secretaria tiene un título en francés que, a pesar de no tener nada que ver con la docencia, le valió para obtener un cargo de 2009 a 2010 en la dirección de educación del estado de Connecticut. Con la designación de McMahon, los principales sindicatos docentes de Estados Unidos manifestaron su preocupación por el poco bagaje que tiene la flamante funcionaria. Becky Pringle, presidenta de la National Education Association (NEA), denunció en un comunicado que McMahon “no sólo no está calificada para el cargo, sino que invirtió muchos años en fomentar políticas que desguazan y destruyen las escuelas públicas”.

“En vez de trabajar para fortalecer a las escuelas públicas, expandir las oportunidades de aprendizaje de los alumnos y apoyar a los docentes, el objetivo de McMahon es eliminar el Departamento de Educación y desviar los impuestos de las escuelas donde el 90% de los estudiantes - y 95% de estudiantes con discapacidades - aprenden”, aseveró Pringle en el comunicado de la NEA. Por su parte, Randi Weingarten, presidente de la American Federation of Teachers (AFT), se preguntó si “Linda McMahon apoyará a los docentes mientras enseñan a los estudiantes a leer” y si la secretaria “protegerá a los niños y familias así todos se sentirán bienvenidos para aprender”.

“Obviamente Linda McMahon no tiene experiencia en educación. Claro que el puesto que le dan es de carácter político. El Departamento de Educación de Estados Unidos es muy distinto a los ministerios de educación de otros países, donde su objetivo principal son los programas educativos. En Estados Unidos no es mucho más que un enorme aparato burocrático, pues además de que en ese país la educación no es tan importante, cada estado decide lo que deben aprender los alumnos”, señaló Ocampo.

Sin embargo, McMahon no sólo deberá sortear una tarea para la cual no está calificada, sino que también enfrentará una denuncia por permitir abuso infantil mientras tenía un cargo jerárquico en WWE. La acusación, realizada en octubre por las firmas DiCello Levitt y Murphy, Falcon & Murphy, sostiene que los McMahon permitieron que Melvin Phillips Jr., ex presentador de la empresa durante las décadas del 70, 80 y 90, trabajara con niños con conocimiento de que abusaba sexualmente de ellos.

“La WWE y los McMahon tenían la responsabilidad de cuidar a los niños y les fallaron de la peor manera posible. Pelearemos vigorosamente para desvelar la verdad sobre este abuso aberrante y sistemático”, sostuvo Mark DiCello, cofundador de DiCello Levitt, en un comunicado. Por su parte, la abogada de Linda McMahon, Laura Brevetti, aseveró que “la demanda civil basada en acusaciones de más de treinta años está llena de mentiras escandalosas, exageraciones y tergiversaciones”. La denuncia surgió luego de que Vince McMahon fuera acusado por la ex empleada de WWE Janel Grant de abusarla sexualmente y prostituirla para obtener contratos favorables dentro de la compañía. Si bien el matrimonio McMahon es ficticio, pues en realidad están separados hace muchos años, las comparaciones entre ambos casos fueron inevitables.