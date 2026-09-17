Estadio Monumental techado: cómo quedaría la cancha de River en fotos y video

El Monumental se prepara para afrontar una nueva etapa de su transformación. River Plate presentó un proyecto que apunta a modificar de manera sustancial la fisonomía de su estadio, con una ampliación de la capacidad y la construcción de una cubierta sobre las tribunas. La iniciativa busca convertir al escenario de Núñez en un recinto preparado no solo para los partidos de fútbol, sino también para grandes espectáculos.

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La remodelación se suma a las obras que el club viene realizando desde 2020 y que incluyeron la renovación del campo de juego, la instalación de césped híbrido, nuevos sistemas de drenaje y climatización y distintas mejoras en las tribunas y los espacios comunes. El Monumental, que actualmente tiene capacidad para 85.018 espectadores, apunta ahora a alcanzar las 101.000 localidades.

Cómo quedará el Monumental

La principal novedad será la construcción de una nueva bandeja perimetral de 360 grados, sostenida por columnas ubicadas alrededor del estadio. Esa estructura permitirá incorporar 16.000 nuevos asientos y llevará el aforo total a 101.000 personas. Las nuevas butacas serán rojas y blancas y estarán destinadas exclusivamente a los socios, sin un costo adicional para los abonados.

El moderno techo que tendrá.

El proyecto también contempla el techado de prácticamente la totalidad de las tribunas. Sin embargo, el campo de juego quedará descubierto. La decisión responde a una cuestión fundamental: garantizar que el césped continúe recibiendo luz solar. River utiliza una superficie híbrida, con césped natural y sintético, y el acceso a los rayos solares resulta clave para conservarla en buenas condiciones.

Así se verá por dentro.

El diseño de la cubierta fue desarrollado junto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), especializada en grandes estructuras y techos para estadios. La compañía participó en proyectos como el Tottenham Hotspur Stadium, el Allianz Arena, el Maracaná y el Santiago Bernabéu. Las obras tienen previsto comenzar en la primera semana de abril y demandarían unos 36 meses. Según la planificación presentada por el club, River busca mantener su localía durante el proceso y limitar la afectación a un máximo de tres partidos. El presupuesto estimado supera los 100 millones de dólares y el monto definitivo quedará sujeto al resultado de la licitación.

El financiamiento del proyecto

El financiamiento se apoyará en un crédito internacional de largo plazo y en un nuevo acuerdo comercial que contempla los derechos de naming del estadio durante diez años. La dirigencia sostiene que los ingresos generados por la nueva infraestructura permitirán afrontar el financiamiento sin comprometer el presupuesto del fútbol profesional ni el funcionamiento habitual del club.

Subirá el aforo del estadio.

El techo también tendrá consecuencias sobre el mantenimiento del Monumental. Al reducir la exposición de tribunas, butacas, cañerías, pintura y otros materiales al sol y la lluvia, el club prevé extender su vida útil y reducir gastos de reposición. Además, la nueva estructura facilitará la organización de recitales: permitirá colocar luces, pantallas y escenarios desde el techo y podría mejorar la acústica del estadio.

Así, la imagen final será la de un Monumental con una cubierta prácticamente completa sobre sus tribunas, una nueva bandeja circular y espacio para 101.000 espectadores, pero con el rectángulo de juego abierto al cielo. La cancha seguirá siendo el centro visual del estadio, mientras que la nueva estructura buscará darle al escenario de River una infraestructura más versátil para el fútbol y los grandes eventos.