Rodri se perderá los partidos de clasificación de España al Mundial por lesión

Foto de archivo del jugador del Manchester City Rodri tras lesionarse en el partido de Manchester City ante Brentford

El centrocampista Rodri se perderá por lesión los partidos de clasificación de España para el Mundial frente Georgia y Bulgaria, informó el lunes la Federación Española de Fútbol (RFEF).

El centrocampista del Manchester City, que reapareció en mayo tras ocho meses de baja por una grave lesión de rodilla, tuvo que abandonar el terreno de juego en la primera parte del partido de la Premier League disputado el domingo ante el Brentford.

"Rodrigo Hernández causa baja por lesión en la lista de convocados de la Selección Española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF", dijo la entidad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El entrenador del City, Pep Guardiola, dijo la semana pasada que Rodri no puede jugar tres partidos por semana, ya que su rodilla necesita al menos un año para recuperarse por completo.

España, que ganó sus dos partidos de clasificación del Grupo E el mes pasado, recibe a Georgia el sábado y a Bulgaria el 14 de octubre.

Con información de Reuters