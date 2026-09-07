Escándalo en Racing: el DT hizo dos cambios a la media hora de partido ante Atlético Tucumán

Un insólito episodio ocurrió a la media hora del partido entre Racing y Atlético Tucumán por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. A la media hora de partido, el entrenador Juan Pablo Vojvoda decidió realizar dos modificaciones por el mal desempeño del equipo, que pierde por 1 a 0 contra el 'Decano' en el Cilindro de Avellaneda: Gastón Lodico y Matías Zaracho ingresaron en lugar de Matko Miljevic y Ulises Ortegoza.

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El volante ofensivo de la 'Academia' salió del terreno de juego visiblemente contrariado por la decisión del DT; incluso, amagó con retirarse directamente hacia el vestuario pero fue detenido por sus compañeros para que se quede en el banco de suplentes. Ambos futbolistas también fueron duramente reprobados por la hinchada con silbidos mientras se retiraban.

Video: el gol de Atlético Tucumán para el 1 a 0 ante Racing

Por dónde ver Racing contra Atlético Tucumán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre Racing y Atlético Tucumán de este domingo 21:30 será transmitido por ESPN Premium.

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