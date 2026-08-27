Escándalo por un árbitro que dijo "farmear aura": los polémicos audios que sacuden al fútbol argentino

Un árbitro a quedar en el centro de la escena en el fútbol argentino, aunque esta vez el foco no estuvo puesto en una polémica dentro de la cancha: en las últimas horas, Fernando Espinoza no fue designado para la séptima fecha del Torneo Clausura luego de haber protagonizado un particular momento en el partido entre Belgrano y Defensa y Justicia. Debido a su ausencia, el referí mendocino explotó contra sus superiores y sus palabras rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Tras conocerse las designaciones, Espinoza envió dos audios al grupo de WhatsApp que comparten más de 100 árbitros de la Asociación del Fútbol Argentino, en el que también participan autoridades como Federico Beligoy y Fernando Rapallini. En ellos, cuestionó duramente a las autoridades del arbitraje y dejó en claro su malestar por la decisión.

El fuerte descargo de Espinoza tras quedar "parado" en la fecha 7 del Clausura

En el primero de los mensajes, Espinoza comenzó haciendo referencia a la repercusión que tuvo su particular intervención durante el sorteo de capitanes del encuentro disputado en Córdoba. "¿Quieren hacer una competencia de farmear aura, algo de eso?", había preguntado ante Lisandro López y Leandro Fernández. En su audio posterior, el mendocino se mostró orgulloso de la repercusión alcanzada y destacó que su acción había tenido una gran viralización, con "más reproducciones" que cualquiera de los encuentros de la fecha.

Rápidamente, sin embargo, dejó de lado el tono celebratorio para expresar su decepción con las autoridades arbitrales. Aunque nunca menciona directamente a Beligoy y Rapallini, sus palabras apuntaron hacia Marcelo Habib, secretario de la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA) y encargado de comunicar las designaciones. "Sos el único que pone la cara acá, Turco", le dijo Espinoza, antes de explicar que ya esperaba quedar afuera de la jornada: "Estaba esperando la designación y sabía que no iba a jugar. Sé cuando juego y cuando no juego, también. Que eso les quede claro. De acá a quince días también te lo puedo decir".

Luego, el árbitro elevó el tono de su reclamo y lanzó un mensaje directo hacia las autoridades. "A vos te lo digo Turco -guiño, guiño-, que quedaste como un idiota”, expresó. En los audios, además, Espinoza explicó las circunstancias en las que llegó al partido entre Belgrano y Defensa y Justicia: viajó directamente desde Ecuador, donde había sido AVAR en el duelo entre Liga de Quito y Mirassol por la Copa Libertadores, e incluso tuvo que pedir ropa prestada para poder dirigir.

A partir de esa situación personal, Espinoza cuestionó que desde la estructura arbitral no hubieran tenido ningún gesto con él. "Son vivos para subir comunicados en un grupo, pero no son vivos para llamar por teléfono y preguntar qué está pasando", manifestó, en referencia a las comunicaciones que había recibido previamente por parte de la DNA.

"Sean un poquito más inteligentes la próxima": las fuertes palabras de Espinoza contra la cúpula del arbitraje argentino.

El pedido de la DNA que justificó la sanción a Espinoza

El enojo del árbitro se produjo después de que la Dirección Nacional de Arbitraje difundiera una advertencia dirigida a todos los jueces respecto de la ceremonia del sorteo de capitanes. El mensaje establecía que "queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo", y exigía que el procedimiento se realizara con "seriedad, formalidad y profesionalismo". Además, indicaba que debía utilizarse una moneda destinada específicamente al sorteo y prohibía aquellas que tuvieran inscripciones o elementos de carácter "jocoso o inapropiado".

En el cierre de sus audios, el mendocino volvió a apuntar contra las autoridades y cuestionó la forma en la que, según su visión, son tratados los árbitros. "Sean un poquito más inteligentes la próxima; acaban de quedar como unos imbéciles. Saludo grande a todos y perdón, Turco, esto no es para vos. Todo el mundo en este grupo sabe para quién es esto. Es una pena que no reconozcan y no cuiden a los que ponen el pecho y los huevitos por ustedes todos los fines de semana. Es una pena que no les importemos nada", concluyó.

Para la DNA, la conducta de Espinoza durante el partido de Belgrano y Defensa y Justicia fue interpretada como un desafío a esa disposición. El árbitro, además, es señalado como cercano a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y uno de los dirigentes con mayor influencia en el fútbol del interior. La consecuencia de aquella situación quedó expuesta en las designaciones de la séptima fecha: de los 90 árbitros seleccionados para los 15 partidos, Espinoza fue el gran ausente.