El DT de Benfica estalló por Enzo Fernández: "Volviendo loco"

Roger Schmidt, el DT de Benfica, se cansó del caso de Enzo Fernández a Chelsea en el mercado de pases y explotó en la conferencia de prensa. "Es una falta de respeto", protestó.

El frustrado pase de Enzo Fernández de Benfica de Portugal a Chelsea de Inglaterra hartó a Roger Schmidt, el entrenador del equipo de Lisboa. El alemán de 55 años estalló en la conferencia de prensa, en pleno mercado de pases, porque los rumores de la venta distraen al mediocampista de apenas 21 años que acaba de salir campeón con la Selección Argentina en su primer Mundial en Qatar 2022.

El director técnico dialogó con los medios de comunicación en la previa al partido frente a Portimonense como local en el Estadio da Luz, por la fecha 15 de la Primeira Liga que lidera su equipo. Allí se mostró enojado, fastidioso y cansado por el tema luego de que se cayera la venta del ex River al club de Londres a cambio de los 120 millones de euros de la cláusula de rescisión.

El DT de Benfica se hartó por el pase de Enzo Fernández: "Es una falta de respeto"

Si bien el alemán se refirió también al encuentro que está por venir, cuando le consultaron por el ex Defensa y Justicia no soportó el malestar que viene sintiendo desde que terminó la Copa del Mundo por esta controvertida situación. Muy sincero, aseguró: "No queremos vender a Enzo, ni yo ni el Presidente (el exfutbolista Rui Costa)".



A pura crítica para Chelsea, el DT de "Las Águilas" remarcó que "hay un club que lo quiere, trataron de atraerlo, pero saben que sólo pueden tenerlo si pagan la cláusula de 120 millones". De hecho, opinó que lo sucede actualmente con el volante albiceleste "es una falta de respeto inaceptable" porque "están volviendo loco al jugador". "Hay un club que fingió pagar la cláusula y luego quisieron sentarse a negociar", completó Schmidt.

Enzo Fernández, reciente campeón del mundo con Argentina.

Por qué se cayó el pase de Enzo Fernández a Chelsea

La institución británica le aseguró a la portuguesa, al principio, que pagaría los 120 millones de euros al contado, como indica la cláusula de rescisión. Sin embargo, pocos días después comunicó que todavía no tenía todo el dinero "cash", pero que lo financiaría en cuotas hasta mediados de 2025 y que -a cambio- abonaría siete millones de euros más en la operación final. Fue en ese momento cuando Rui Costa, presidente de Benfica, se puso firme y sostuvo que eran "los 120 millones cash o nada" y el fichaje se frustró definitivamente.