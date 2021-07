"Me parece una locura tu historia": el gran gesto de Messi con un fanático de 99 años

La historia se conoció hace unos días, a través de Tik Tok. El capitán argentino se enteró y decidió tomarse un tiempo para dejarle un mensaje especial a Hernán.

La historia fue publicada en redes sociales y no tardó demasiado tiempo en volverse viral. Un hombre de 99 años, abuelo de un joven llamado Julián, mostró su fanatismo por Lionel Messi anotando a mano, desde hace mucho tiempo, todos los goles que convierte tanto en el Barcelona -con quien firmará la tan ansiada renovación y la Selección Argentina, donde acaba de salir campeón por primera vez-. Lógicamente, por la magia de internet, llegó a los oídos del astro argentino que no dudó en tener un gesto más que especial.

En el primer video, compartido a través de Tik Tok, Julián contó: "Quiero presentarles a mi abuelo: tiene 99 años y es el mayor fan de Messi. Como no tiene tecnología, no conoce internet, no tiene teléfono ni computadora, anota todos sus goles en estas hojas. Todos y cada uno de ellos, llevando la cuenta en cada partido". Y agregó entre sus anécdotas: "Cada vez que juega el Barcelona y no lo puede ver por la tele, me llama y me dice: 'Juli, ¿cuántos goles metió Messi?', para seguir sumando en la lista que ya tiene más de 730 goles anotados".

En esa misma grabación, no solo el joven destaca lo que causa el fútbol como disciplina sino también se puede escuchar a su abuelo lamentando una chance perdida por el capitán argentino. "Algunos todavía siguen llamándolo 'un deporte', no saben lo que significa el fútbol. En este caso es una manera de distraerse, estar contento y mantenerse activo", remarcó. Mientras que sobre el final, Hernán manifestó apenado: "Lástima que no pudo hacer el gol cuando jugaron contra los alemanes (en la final del Mundial 2014), por el título".

Con la indumentaria de la Selección Argentina, que al parecer es su nueva vestimenta favorita desde que se consagró campeón en la Copa América, Messi aprovechó la ocasión para enviarle un video muy especial a Hernán y sacarle una sonrisa. "Hola Hernán, obviamente me llegó tu historia, me parece una locura... Ni yo tengo guardados los goles de esa manera. Por eso quería mandarte un abrazo grande y agradecerte por lo que hacés, el seguimiento. ¡Todo lo mejor!", manifestó sonriente

Tras recibir el video, la reacción del fanático no tardó en llegar. Su nieto, quien hizo conocida su historia en primer lugar, decidió mostrárselo y no faltaron las lágrimas. "No me digas, es Messi", dijo algo perplejo y ante la afirmación de Julián, dio un leve grito de emoción: "Ah bueno, ¿dónde está? ¿En la casa?", preguntó. El joven confirmó que se encuentra en Barcelona y que se tomó el tiempo de saludarlo. "Gracias, Messi", manifestó mientras su mujer también observaba el video.

Mirá el momento: