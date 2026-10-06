El emocionante momento del himno en la despedida de Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi se despide de la Selección Argentina tras más de 20 años y el himno argentino en el Monumental causó una fuerte emoción.

El estadio Monumental vive un momento especial e histórico este martes por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina que quedó retratado cuando sonó el himno argentino. Con más de 80 mil personas presentes, la emoción quedó a flor de piel para decirle adiós al Diez.

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Luego de que sonara el himnó de Benín, tocó el turno del himno argentino, que fue interpretado por el excomabatiene Fabio Santana. La particularidad fue que Messi estuvo acompañado en la cancha junto a sus hijos, además de los jugadores del seleccionado.

Uno de los más visiblemente emocionados fue el entrenador, Lionel Scaloni, quien no ocultó sus sensaciones y se le cayeron lágrimas. Además del DT, a algunos futbolistas del seleccionado también se los observó llorando al momento del himno y por lo que se vivía en el Monumental con la despedida de Messi.

Cómo ver la despedida de Messi en Argentina vs. Benín: hora, TV en vivo y streaming online

El encuentro será el martes 6 de octubre del 2026 desde las 20 horas en el estadio Monumental de River, con el arbitraje del chileno Fernando Véjar. La transmisión en vivo en la televisión será de los canales Telefe y TyC Sports, mientras que el streaming irá por MiTelefe, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

La formación de la Selección Argentina para la despedida de Messi ante Benín

Emiliano "Dibu" Martínez; Agustín Giay, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Los 20 campeones del mundo presentes en la despedida de Messi

Emiliano "Dibu" Martínez. Gerónimo Rulli. Gonzalo Montiel. Cristian "Cuti" Romero. Germán Pezzella. Nicolás Otamendi. Lisandro Martínez. Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña. Leandro Paredes. Rodrigo De Paul. Giovani Lo Celso. Enzo Fernández. Exequiel Palacios. Alexis Mac Allister. Ángel Di María. Thiago Almada. Ángel Correa. Julián Alvarez. Lautaro Martínez.

Los 5 campeones del mundo que no estarán en el homenaje a Messi

Las excepciones serán Alejandro "Papu" Gómez, Franco Armani, Nahuel Molina, Paulo Dybala y Guido Rodríguez.

Los números de Messi en la Selección Argentina

207 partidos desde 2005.

125 goles.

68 asistencias.

9 amonestaciones.

2 expulsiones.

4 títulos.

Más detalles del evento

La conducción y animación de la previa estará a cargo de Sergio “Goyco” Goycochea, quien interactuará con el público y participará de distintas propuestas, entre ellas “Penales con Goyco”. También habrá juegos, desafíos y actividades vinculadas con la Selección.

El predio contará además con una Food Zone, espacios interactivos, inflables y corpóreos gigantes, junto con livings temáticos preparados para que los asistentes puedan disfrutar de la jornada. Una de las propuestas especiales será un espacio para fotografiarse junto a las principales copas conquistadas por la Selección: la Copa del Mundo, la Copa América y la Finalissima.

La experiencia también tendrá presencia de influencers, streamers e invitados especiales. Entre las actividades anunciadas aparece una transmisión en vivo de “Párense de Manos” junto a Speed, además de diferentes activaciones de los sponsors del evento, con juegos, premios y regalos para los hinchas.

Así, el Fan Fest “Gracias, Leo” buscará convertir la jornada del 6 de octubre en un encuentro multitudinario entre la Selección y sus hinchas, con música y entretenimiento alrededor de un partido que tendrá un significado especial por la despedida de Messi. La propuesta de la AFA apunta a que los fanáticos puedan compartir una jornada de celebración junto al capitán y homenajear una etapa histórica de la Selección Argentina.