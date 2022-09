Club FAS de El Salvador contrata a mediocampista mexicano "Quick" Mendoza

El club FAS, el más ganador del fútbol salvadoreño con 18 títulos, presentó el jueves al mediocampista mexicano Luis Ángel "Quick" Mendoza como refuerzo para el torneo Apertura que inicia el 17 de septiembre.

El jugador de 32 años llega al fútbol salvadoreño por un año tras jugar con Cruz Azul de México.

"Contento de llegar a esta institución, la más ganadora del país, vengo comprometido, no vengo de paseo, vengo a dar lo que siempre he mostrado en todos los equipos que he estado. Aquí va a ser otra punta de lanza para demostrar de lo que estoy hecho, esfuerzo siempre va a haber", dijo Mendoza tras su presentación.

"Vengo de Cruz Azul en donde no tuve la participación que hubiera deseado por circunstancias del fútbol, pero vengo con la mejor disposición de revertir eso, de hacer un papel importante, no vengo de paseo, vengo a poner mi calidad y experiencia", apuntó.

Mendoza vivirá su primera experiencia fuera de México tras debutar con Tigres UANL en 2010, y posteriormente jugar con los clubes La Piedad, San Luis, América, Santos Laguna, Tijuana, Toluca, Monarcas Morelia y Mazatlán.

Con las "Águilas" del América ganó el título del torneo Apertura 2014 y con los "Guerreros" de Santos Laguna fue campeón en el torneo Clausura 2015.

"Toda mi carrera había sido en México, lo que me motivó a salir fueron las ganas de jugar fútbol y también fueron algunos compañeros que han participado por acá porque no sabía cómo estaba, pero con muchas referencias terminé creyendo en el proyecto", señaló.

FAS también presentó al mediocampista colombiano Juan Camilo Salazar.

Con información de Reuters