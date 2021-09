Papelón en Brasil: qué puede ocurrir con el partido contra Argentina y quién define

En Brasil ocurrió una llamativa situación con los funcionarios de ANVISA que querían llevarse a cuatro jugadores de la Selección Argentina. ¿Qué puede pasar a nivel deportivo?

Después la situación que ocurrió en el partido entre Argentina y Brasil por las eliminatorias para Qatar 2022 en la que un fiscal de la agencia ANVISA se metió para suspender el encuentro, el conjunto argentino tuvo que volver al país sin jugar el encuentro. Esta inesperada situación, más allá de lo que ocurrió fuera del campo de juego, ahora se trasladó a nivel deportivo. ¿Qué puede pasar?

Según se informó, la ANVISA no tuvo que ver con la suspensión del partido en sí, sino que ellos solo llegaron a tratar de sacar a los cuatro jugadores argentinos: Dibu Martínez, Gio Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía. La decisión definitiva, tal cual informó la CONMEBOL, fue del "árbitro del partido" y, en el mismo informe, reveló: "el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido”.

Según se supo, también el árbitro y el comisario del partido tendrán que enviar los informes concretos a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. El árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, es el encargado de tener que enviar el informe al Tribunal de disciplina.

¿Qué va a pasar con Argentina Brasil?

Lo primero que ocurrirá es que la decisión la tiene que tomar la FIFA, ya que todas las decisiones que atañen a su organización dependen justamente del órgano rector. El árbitro Jesús Valenzuela tendrá que enviar su informe al Tribunal que llamará a las partes a hacer su descargo. Luego de que ello ocurra, habrá 15 días para sacar un fallo y, por ejemplo, Brasil tendrá la chance de defenderse (Dentro de la FIFA) de que se ejecutó una ley de ANVISA. Incluso, ese fue el primer comunicado que sacó la CBF. " Hay un protocolo para todas las selecciones para su entrada a Brasil. Nos causó extrañeza esa situación de dejar para hacer eso con el partido comenzando”, apuntó el presidente.

En esa línea, la CONMEBOL remarcó: "Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución". De esta manera, Conmebol se manifestó respecto a la suspensión del duelo por parte de las autoridades sanitarias brasileñas, después de querer sacar de la cancha a cuatro jugadores albicelestes por supuestamente haber incumplido el protocolo previsto como prevención por el coronavirus

Como contrapunto, seguramente la AFA pida los puntos apuntándose en la injerencia externa de lo que ocurrió en la cancha. Incluso, también -de conocerse que hubo intervención estatal- la FIFA podría hasta suspender a la Federación (situación que seguramente no ocurra). No obstante, la FIFA, por su parte, publicó un escueto mensaje en sus redes sociales en el que expuso: "La FIFA puede confirmar que, tras una decisión de los árbitros, el partido de clasificación para la Copa Mundial de la FIFA 2022 Brasil vs. Argentina ha sido suspendido. Se darán más detalles a su debido tiempo".