La chance de Dybala: gran asistencia para Di María, ¿y lesión?

El jugador de la Juventus volvió a la titularidad y dio el pase gol para Di María. Se ilusiona con tener chances de cara al Mundial.

Los últimos años de Paulo Dybala estuvieron repletos de lesiones que lo dejaron afuera de momentos importantes de la temporada con Juventus y también de compromisos con la Selección Argentina. Aún así, tras dejar atrás los malos momentos, el cordobés volvió mejor que nunca y busca pisar fuerte para demostrar que está listo para ganarse un lugar. La trabada desde el suelo, posterior recuperación y asistencia para el 1-0 de Ángel Di María en Montevideo, lo dejaron a la vista.

Recuperación clave y asistencia vs. Uruguay

En la actual temporada, comanda al equipo de Turín y vuelve a ser capitán y figura durante cada fin de semana. Disputó nueve partidos en la Serie A, donde marcó tres goles y dio dos asistencias -en un total de 665 minutos- y lleva dos encuentros jugados en la Champions League, donde marcó otros tres tantos y asistió una vez. Es decir, en 11 duelos convirtió seis goles y dio cuatro pases que terminaron en goles en 833'.

Por esa razón y las estadísticas que deja una interesante temporada, la aparición de Dybala en el equipo titular no fue 100% una sorpresa. Aún así, su tiempo en la "Albiceleste" no fue tan feliz: en los últimos dos años, apenas jugó 10 minutos tras ser suplente en el triunfo por 3-1 vs. Venezuela en la triple fecha de septiembre. Por otro lado, la última vez que saltó a la cancha desde el arranque fue vs. Uruguay, el 18 de noviembre de 2019, en un amistoso que terminó 2-2. ¿El recuerdo más feliz? El 2-1 vs. Chile para conseguir el tercer puesto en la Copa América 2019.

Así convirtió el segundo gol en aquella ocasión

En total, desde su debut en el 2015 con la camiseta de Argentina, suma 30 partidos, dos goles y seis asistencias. Su ausencia en la Copa América conseguida en Brasil, a causa de los flojos rendimientos, dejaron a la vista un 'click' en el delantero cordobés. En aquella ocasión entendió la decisión y a través de las redes sociales, manifestó que haría lo imposible por volver a ganarse un lugar. Poco a poco, lo está logrando. Con la chance de hoy, en Uruguay, dejó buenas sensaciones y mostró sus ganas aunque una pequeña dolencia lo hizo salir por precaución. ¿Podrá finalmente ganarse un lugar de cara a Qatar 2022? Paulo no pierde la ilusión.