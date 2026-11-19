Después de una década habrá elecciones en la FIFA y, luego de 10 años, finalmente Gianni Infantino pondrá en juego el sillón como mandamás del máximo ente del fútbol mundial. Este miércoles cerró en Zurich el tiempo para la presentación de listas y, finalmente, son cuatro los presidentes que irán por la presidencia el próximo 18 de marzo de 2027 en Rabat, lugar donde serán las lecciones.

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En total son cuatro los candidatos que irán por la presidencia de la FIFA en 2027. El actual titular Gianni Infantino y otros tres aspirantes dispuestos a romper con la hegemonia del hombre suizo y actual mandatario de la FIFA. Se trata del francés Philippe Diallo, el japonés Kozo Tashima y el exfutbolista suizo Ramón Vega. El galó es el principal contendiente y uno de los que más contrapeso puede generar con un fuerte apoyo de la UEFA detrás.

De esta forma, la FIFA celebrará comicios luego de más de una década ya que desde hace dos mandatosla continuidad de Gianni Infantino nunca se vio en duda ni hubo rivalidad. Ahora los candidatos tienen que mostrar, por lo menos, el respaldo de cinco de las 211 federaciones que son miembros de la FIFA para poder presentarse. Por otro lado, tienen que demostra que están en actividad dentro del fútbol en función dirigencial o, incluso, como jugador en un tiempo de los últimos dos años.

Las elecciones serán en Rabat en el próximo Congreso de la FIFA.

Por qué la FIFA inhibió a Argentinos Juniors por tres mercados de pases

La notificación por parte del organismo llegó hace más de 72 horas y la dirigencia comandada por Cristian Malaspina deberá saldar una deuda pendiente para poder volver a sumar futbolistas tanto a principio como a mitad y fin del año próximo. Pensando en lo que tendrán por delante en 2027 (torneos locales y Copa Libertadores), Argentinos deberá solucionar este inconveniente para que lleguen refuerzos de jerarquía para afrontar todo lo que venga. A su vez, el "Bicho" se suma a otros diez clubes que atraviesan el mismo problema.

Ya sea por deudas con otros equipos por la venta o compra de jugadores, la FIFA intervino en cada situación para que se regularice. A través de su página oficial en la sección Plataforma de Prohibiciones de Registro la cual se actualiza cada seis horas, la entidad detalla cada caso en particular y lo divide por nombre, confederación y asociación. Se trata nada menos que de un club de fútbol recibe una sanción disciplinaria que le prohíbe inscribir o registrar a nuevos jugadores como fichajes o refuerzos en los mercados de pases, tanto a nivel nacional como internacional.