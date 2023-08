¿Por qué Lionel Messi no puede votar en las elecciones PASO 2023?

Te contamos la situación de Leo Messi para las próximas PASO. ¿Por qué no puede votar y qué dice la ley?

¿Pór qué Messi no puede votar en las PASO?

¿Pór qué Messi no puede votar en las PASO?

Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina están a la vuelta de la esquina, y el país se prepara para un nuevo proceso electoral. Sin embargo, hay una figura que no podrá participar en estas elecciones: Lionel Messi. ¿Por qué el astro del fútbol argentino no puede votar en las PASO? A continuación, te contamos la situación y lo que dice la ley.

¿Por qué no puede votar Messi en las PASO?

Al vivir en el extranjero, ¿cómo es la situación de Messi para las PASO?

La normativa argentina establece que los residentes en el exterior no pueden votar en las PASO. Solamente podrán hacerlo en las elecciones generales y en una eventual segunda vuelta. Para ejercer este derecho en las elecciones generales, es necesario tener registrado el domicilio en el extranjero en el DNI argentino antes del 25 de abril de 2023.

Lionel Messi, quien desde hace años cambió su domicilio al exterior, se encuentra en esta situación. A pesar de ser una de las figuras más reconocidas de Argentina, no podrá participar en las PASO, pero sí en las elecciones generales que se llevarán a cabo el 22 de octubre.

Los argentinos con residencia en el exterior podrán votar de forma presencial en la Representación Consular (ya sea embajada o consulado) correspondiente a su circunscripción. El voto se asigna al último distrito de residencia acreditado en Argentina o, en caso de no tenerlo, al lugar de nacimiento. El instrumento de votación es una boleta única diseñada por la Cámara Nacional Electoral, idéntica para todos los países.

Para aquellos argentinos que se encuentren en el exterior pero no hayan realizado el cambio de domicilio, existe un procedimiento para justificar la no emisión del voto. Deberán presentar documentación que acredite que el día de la elección no se encontraban en el país, como pasaporte con sellos migratorios, constancias de pasajes, entre otros.

¿Cómo le va a Messi en el Inter Miami?

Desde su llegada al Inter Miami en julio de 2023, Lionel Messi ha revolucionado tanto a su equipo como a la MLS. En los cuatro partidos que ha disputado, ganó los cuatro y anotó siete goles, una cifra impresionante que refleja su talento y habilidad.

Hoy desde las 21.30, Messi enfrentará un nuevo desafío en los cuartos de final de la Leagues Cup de CONCACAF ante el Charlotte FC. Su rendimiento en el Inter Miami ha sido destacado, y todo el mundo espera con ansias verlo en acción en este importante encuentro. De ganar, el equipo de Messi estaría mas cerca de asegurarse un lugar en la próxima CONCACAF Champions Cup, el máximo torneo en esa región.