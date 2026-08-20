El tremendo elogio del streamer Davoo Xeneize a una figura clave de Boca

El reconocido streamer Davoo Xeneize analizó en su transmisión de Twitch el gran momento futbolístico que atraviesa el mediocampista Santiago Ascacíbar en Boca Juniors, remarcando tanto su sorprendente cuota goleadora como su despliegue táctico en el terreno de juego. Durante su análisis, el creador de contenido se refirió al nivel actual del volante y pidió no reducir su rendimiento únicamente a los tantos convertidos en los últimos encuentros.

El conductor del ciclo puso el foco en la impresionante marca que viene registrando el mediocampista en el arranque del año y expresó su admiración por la racha positiva que sostiene el futbolista dentro del esquema del equipo.

El análisis sobre el nivel de Santiago Ascacibar en Boca

Davoo Xeneize destacó la contundencia ofensiva del volante y señaló que su impacto en el marcador ya dejó de ser una casualidad para transformarse en una constante preocupante para los rivales de Boca.

«Por un lado el ruso ascacibar que nivel de ruso ascacibar por favor es impresionante obviamente no va a poder mantener esta racha de gol que está manteniendo en estos últimos partidos porque no es uno dos ya son un montón de goles lo que hizo son ocho goles en el dos mil veintiséis una racha que comenzó y parece que no va a terminar», afirmó el streamer en su canal.

La importancia de las jugadas y el recorrido en la cancha

Más allá de las cifras y los gritos sagrados, el referente digital remarcó que el valor del mediocampista pasa también por su inteligencia para ocupar espacios, generar situaciones de peligro y colaborar en la recuperación defensiva junto a otros compañeros del plantel como Milton Delgado o Leandro Paredes.

«Creo que no hay que quedarse solamente con los goles que mete el ruso ascacibar sino con la cantidad de jugadas que genera el ruso cada vez que entra al área rival es una amenaza constante para los rivales y también creo yo que si bien es verdad que está jugando más adelantado fíjense que no está nunca a la altura de milton delgado a la altura de pared cuando le toca jugar», detalló.

La proyección y el despliegue táctico del mediocampista

En otro tramo de su transmisión en Twitch, el streamer profundizó sobre el sacrificio físico que aporta el volante central en cada partido, abarcando tanto la faceta defensiva como la proyección en ataque para darle soluciones colectivas al equipo.

«Es cierto que ascacibar tiene mucho recorrido en la cancha ocupa muchos espacios ayuda mucho en la presión ayuda mucho en la recuperación a la hora de retroceder creo que no solamente es el gol lo que le ofrece a boca lo digo porque el día mañana cuando deje de hacer goles no hay que querer que bajó su nivel pero no para de meter goles uno parece que va a aflojar y vuelve a convertir aparte hoy metió el uno a cero y vuelve a ser importante para la victoria de boca», concluyó Davoo Xeneize.