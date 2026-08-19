El tenista Nick Kyrgios es suspendido provisionalmente tras dar positivo en cocaína, según la ITIA

El australiano Nick Kyrgios en acción durante su partido contra la bielorrusa Aryna Sabalenka en "La batalla de los sexos", en el Coca-Cola Arena, Dubái, Emiratos Árabes Unidos

​El exfinalista de Wimbledon Nick Kyrgios ha sido ‌suspendido provisionalmente ‌tras dar positivo por un metabolito de la cocaína durante un torneo de la ATP celebrado en Mallorca, informó este ​miércoles ⁠la Agencia Internacional para ‌la Integridad del Tenis (ITIA, ⁠por sus ⁠siglas en inglés).

El tenista, de 31 años, reconoció el resultado ⁠en su cuenta ​de Instagram y ‌dijo a sus ‌seguidores: "Quería que lo supierais ⁠primero por mí".

"Hace poco di positivo en un control antidopaje en ​Mallorca en ‌cocaína. Cometí un error enorme y asumo toda la responsabilidad", escribió.

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Kyrgios entregó una muestra ⁠en el torneo ATP 250 celebrado en España el 22 de junio y, posteriormente, un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ‌detectó benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, según se indica en el comunicado de la ITIA.

La cocaína está ‌clasificada como estimulante y sustancia de abuso según las ‌normas ⁠de la AMA y está prohibida en ​competición.

Con información de Reuters