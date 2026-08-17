El Ipswich ficha al centrocampista paraguayo Enciso, procedente del Estrasburgo

El Ipswich Town fichó al centrocampista paraguayo Julio Enciso, procedente del Estrasburgo francés, con un contrato de cinco años, anunció el lunes el club recién ascendido a la Premier League.
El Ipswich no ha revelado los detalles económicos del acuerdo, pero los medios británicos informaron que el traspaso del jugador de 22 años rondaría los 30 millones de euros (34,8 millones de dólares).
Enciso regresa a Portman Road de forma definitiva tras pasar la segunda mitad de la temporada 2024-25 cedido por el Brighton & Hove Albion.
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"Disfruté mucho de mi etapa cedido en el club y me alegré mucho de ver cómo lograban el ascenso a la Premier League la temporada pasada", dijo Enciso en un comunicado.
"Trabajé con el entrenador (Gary O’Neil) en Francia la temporada pasada y estoy muy ilusionado por tener la oportunidad de volver a jugar a sus órdenes en un gran club como el Ipswich".
Enciso, que ayudó a Paraguay a alcanzar los octavos de final en el Mundial de este año, sumó 12 goles y nueve asistencias en 42 partidos con el Estrasburgo la temporada pasada.
El Ipswich comienza su andadura en la Premier League el sábado, en casa, contra el Sunderland.
(1 dólar = 0,8624 euros)
Con información de Reuters