El Ipswich ficha al centrocampista paraguayo Enciso, procedente del Estrasburgo

FOTO ARCHIVO-Julio Enciso de Paraguay durante el calentamiento previo al partido por los Octavos de final del Mundial con Francia

​El Ipswich Town fichó al centrocampista paraguayo Julio Enciso, procedente ‌del Estrasburgo francés, ‌con un contrato de cinco años, anunció el lunes el club recién ascendido a la Premier League.

El Ipswich no ha revelado los detalles económicos del acuerdo, ​pero los ⁠medios británicos informaron que el ‌traspaso del jugador de ⁠22 años rondaría ⁠los 30 millones de euros (34,8 millones de dólares).

Enciso regresa a Portman Road ⁠de forma definitiva tras pasar ​la segunda mitad de ‌la temporada 2024-25 ‌cedido por el Brighton & Hove ⁠Albion.

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"Disfruté mucho de mi etapa cedido en el club y me alegré mucho de ver ​cómo ‌lograban el ascenso a la Premier League la temporada pasada", dijo Enciso en un comunicado.

"Trabajé con el entrenador (Gary O’Neil) ⁠en Francia la temporada pasada y estoy muy ilusionado por tener la oportunidad de volver a jugar a sus órdenes en un gran club como el Ipswich".

Enciso, que ayudó ‌a Paraguay a alcanzar los octavos de final en el Mundial de este año, sumó 12 goles y nueve asistencias en 42 ‌partidos con el Estrasburgo la temporada pasada.

El Ipswich comienza su andadura en ‌la Premier ⁠League el sábado, en casa, contra el Sunderland.

(1 ​dólar = 0,8624 euros)

Con información de Reuters