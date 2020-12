La FIFA decidió homenajear a Diego Armando Maradona, luego de su repentino fallecimiento el noviembre pasado. En un video de poco más de un minuto, decidieron reflejar sus momentos más significativos con la camiseta de la Selección Argentina y aprovecharon, a causa de a amistad que los une, que Sergio Goycochea de un emotivo discurso en su recuerdo.

El momento se dio durante la gala de la entrega de los Premios The Best, que se llevó a cabo de manera virtual a causa de la pandemia por coronavirus. Más allá de las increíbles imágenes del histórico y fallecido capitán, se vivieron momentos muy especiales en la voz del ex arquero. Emocionado, como en cada ocasión que le tocó expresarse sobre el tema, dijo: "Es difícil explicar lo que significaba. En aquellos lugares en los que el fútbol no es el primer deporte, uno llega y dice que es de Argentina y enseguida te dicen 'Maradona'".

En la misma línea, en relación a lo que significó Diego Maradona para el país, contó: "Diego transformó la camiseta de la selección en una bandera, en un emblema, nos dio apellido. Fue el mejor embajador que tuvimos, significó alegría y esperanza, él se animó a todo. Tuvo la oportunidad de que muchos artistas les dedicaran canciones". Y agregó: "En Argentina, a diferencia de muchos ídolos que tenemos, Diego fue admirado y amado".

El homenaje de la FIFA:

Por último, en relación a la capitanía y el liderazgo que ofrecía el "10" cuando vestía la Albiceleste, sentenció: "Yo era amigo de Diego; fue un líder natural dentro del vestuario; la gran familia del fútbol sabe de lo que hablo. Era el que asumía las presiones, el que descontracturaba las presiones. El nos transmitió el amor a la camiseta argentina y cuando tu líder hace eso, vos vas detrás".