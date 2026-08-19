El CEO de la Premier League pide un candidato a la FIFA capaz de unir a las confederaciones

FOTO DE ARCHIVO: Ilustración que muestra el logotipo de la FIFA y siluetas.

La FIFA necesita un nuevo candidato a la presidencia y una reforma de su gobernanza, ‌en un contexto de ‌oposición al liderazgo de Gianni Infantino, dijo el miércoles el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters.

Un día después de acusar al presidente de la FIFA de pulsar el "botón de autodestrucción" con su plan abandonado de vender una participación en los derechos comerciales del Mundial, ​Masters señaló que ⁠cualquier aspirante debería presentarse con una propuesta capaz ‌de unir a las confederaciones del fútbol.

En declaraciones ⁠previas, al inicio de la ⁠temporada de la Premier League, Masters había señalado que la crisis había puesto de manifiesto la necesidad de revisar ⁠las estructuras de poder de la FIFA.

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"Creo que ​lo que obviamente tiene que suceder ahora ‌es que surja otro candidato ‌dentro del plazo (antes de las elecciones del 18 ⁠de marzo) con una nueva propuesta, una propuesta diferente que, con suerte, pueda unificar a las confederaciones", dijo Masters a periodistas.

"Y sí, creo que parte de esa ​propuesta debería ‌consistir en plantearse una reforma de la gobernanza".

Masters señaló que los recientes acontecimientos justificaban una reevaluación del funcionamiento de la FIFA.

"Esto no quiere decir que la gente de Europa deba dictar a ⁠otras partes del mundo qué se debe reformar y cómo se deben tomar las decisiones", señaló.

"Pero sería acertado, en esta coyuntura, teniendo en cuenta lo ocurrido, analizar esas estructuras de gobernanza y también el papel del presidente y qué poder tiene realmente ese presidente, incluso si esa persona llega ‌con la intención de reformar su propia descripción del puesto".

Reuters se ha puesto en contacto con la FIFA para recabar una respuesta a los comentarios.

Masters dijo que la Premier League nunca había barajado una inversión de capital privado similar ‌al plan fallido de Infantino, ni siquiera durante la incertidumbre financiera provocada por la pandemia de COVID-19.

"El modelo de la ‌Premier League funciona ⁠extremadamente bien. Tenemos mucho éxito en el negocio de los derechos audiovisuales y contamos ​con una cuota de mercado fantástica. No hay necesidad de que busquemos una inversión externa en ese sentido", señaló.

Con información de Reuters