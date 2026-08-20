El Atlético de Madrid vence al Málaga, pero se nota la ausencia de Álvarez

El Atlético de Madrid espera que se resuelva pronto el futuro del delantero Julián Álvarez, que quiere marcharse del club, tras la floja actuación ofensiva que ofreció el equipo a pesar de la victoria por 2-0 en casa ante el recién ascendido Málaga, en su primer partido de LaLiga el miércoles.
El centrocampista Lee Kang-in marcó a los 13 minutos de salir desde el banquillo en su debut, tras recortar desde la banda derecha y enviar un disparo con efecto que se coló por la escuadra; posteriormente, un magnífico tiro libre de Álex Baena sentenció el partido.
"Estamos contentos por la victoria", declaró Lee. "Seguiremos trabajando fuerte para ir creciendo de cara al siguiente partido. Aún falta ritmo, pero con el trabajo mejoraré individualmente y colectivamente".
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Los goles fueron dos momentos de gran calidad en una actuación ofensiva, por lo demás floja, que será motivo de preocupación para el entrenador Diego Simeone en medio de lo que parece un punto muerto con Álvarez.
El delantero argentino no ha ocultado su deseo de abandonar el club para fichar por el Barcelona, y afirmó durante el reciente Mundial que eso "haría realidad mi sueño".
El Barcelona busca un sustituto para Robert Lewandowski y cree que Álvarez es el hombre adecuado.
El Atlético insiste en que el jugador de 26 años se quede, aunque Simeone declaró antes del partido contra el Málaga que no contemplaría la posibilidad de alinear a Álvarez, ya que el delantero no había alcanzado el nivel exigido tras su descanso tras el Mundial.
Su ausencia se notó. Con la marcha de Antoine Griezmann a la Major League Soccer y Alexander Sorloth de baja por una lesión muscular, el Atlético careció de mordiente en ataque, y Ademola Lookman, que suele jugar como extremo, tuvo que actuar como delantero centro.
El Atlético recibirá al Villarreal el domingo y espera poder contar con Álvarez, aunque, hasta que se cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre, la incertidumbre sobre su posible marcha seguirá pesando sobre el club.
El inicio del partido se retrasó para rendir homenaje a los cuatro campeones del Mundial del Atlético: Marcos Llorente, Marc Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, que salieron al campo uno a uno entre la ovación del público.
Con información de Reuters