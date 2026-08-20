El Atlético de Madrid vence al Málaga, pero se nota la ausencia de Álvarez

Giuliano Simeone del Atlético de Madrid en acción con José Salinas del Málaga

El ​Atlético de Madrid espera que se resuelva pronto el futuro del delantero Julián Álvarez, que quiere marcharse ‌del club, tras la ‌floja actuación ofensiva que ofreció el equipo a pesar de la victoria por 2-0 en casa ante el recién ascendido Málaga, en su primer partido de LaLiga el miércoles.

El centrocampista Lee Kang-in marcó a los 13 minutos de salir desde el banquillo en su debut, tras recortar desde la ​banda derecha y ⁠enviar un disparo con efecto que se coló por ‌la escuadra; posteriormente, un magnífico tiro libre de ⁠Álex Baena sentenció el partido.

"Estamos contentos ⁠por la victoria", declaró Lee. "Seguiremos trabajando fuerte para ir creciendo de cara al siguiente partido. Aún falta ritmo, pero con ⁠el trabajo mejoraré individualmente y colectivamente".

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Los goles fueron dos ​momentos de gran calidad en una actuación ‌ofensiva, por lo demás floja, ‌que será motivo de preocupación para el entrenador Diego ⁠Simeone en medio de lo que parece un punto muerto con Álvarez.

El delantero argentino no ha ocultado su deseo de abandonar el club para fichar por el Barcelona, y ​afirmó durante ‌el reciente Mundial que eso "haría realidad mi sueño".

El Barcelona busca un sustituto para Robert Lewandowski y cree que Álvarez es el hombre adecuado.

El Atlético insiste en que el jugador de 26 años se quede, ⁠aunque Simeone declaró antes del partido contra el Málaga que no contemplaría la posibilidad de alinear a Álvarez, ya que el delantero no había alcanzado el nivel exigido tras su descanso tras el Mundial.

Su ausencia se notó. Con la marcha de Antoine Griezmann a la Major League Soccer y Alexander Sorloth de ‌baja por una lesión muscular, el Atlético careció de mordiente en ataque, y Ademola Lookman, que suele jugar como extremo, tuvo que actuar como delantero centro.

El Atlético recibirá al Villarreal el domingo y espera poder contar con Álvarez, aunque, hasta que ‌se cierre el mercado de fichajes el 1 de septiembre, la incertidumbre sobre su posible marcha seguirá pesando sobre el club.

El inicio ‌del partido se ⁠retrasó para rendir homenaje a los cuatro campeones del Mundial del Atlético: Marcos Llorente, Marc ​Pubill, Alex Baena y Alejandro Grimaldo, que salieron al campo uno a uno entre la ovación del público.

Con información de Reuters