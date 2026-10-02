El drama que vive Icardi después de quedar libre de Turquía

Un delantero que supo ser la sensación del Inter de Italia y de reventar las redes de la liga de Francia con el PSG se encuentra viviendo uno de los episodios más oscuros de su carrera como jugador profesional. El drama de Mauro Icardi después de quedar libre del fútbol turco no se detiene y a medida que pasan los días son pocos los mercados de pases que tiene disponibles para sumarse a un equipo que lo pretenda o que se ajuste a sus pretensiones.

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“Confunden sin contrato con estar sin opciones. Yo lo llamo libertad de elección. Trabajé para ser dueño de mi tiempo, para tener mi futuro asegurado. Si dejara de trabajar, mi vida seguiría igual”, escribió el atacante en un posteo que realizó en su perfil oficial de Instagram. En la imagen se lo puede apreciar entrenando en el gimnasio como dando muestra de que se encuentra activo a pesar de no fichar para ningún club.

Hay que recordar que el pasado 31 de junio quedó con el pase en su poder después de que el Galatasaray de Turquía no le realizara una propuesta formal para extender el vínculo. El atacante no bajó sus pretensiones salariales y esto provocó que las charlas colapsaran de manera inmediata. “No entiendo sus preocupaciones por mí. Vivan tranquilos, vivan en paz y con tanto amor. Yo ya lo tengo todo”, agregó en el posteo.

Uno de los últimos clubes interesados en quedarse con la ficha de Mauro Icardi fue el Everton de Inglaterra, pero en las últimas horas se conoció que finalmente desistió de la posibilidad de sumarlo, debido a que David Moyes entiende que el plantel a disposición que tiene en sus manos se encuentra completo y sumar un delantero no es lo que requiere en este momento. En tal caso, la opción se va a analizar de cara al mercado de pases que comenzará en los primeros días de enero del 2027.

Por qué no fue a River

Otro de los destinos que había sonado para Mauro Icardi fue River. En primera oportunidad, cuando Marcelo Gallardo se encontraba al mando del primer equipo, pero este desistió de su contratación por dos motivos. El primero es que se trata de un tipo de delantero que no se ajusta a su idea de juego, debido a que es similar a Miguel Borja, no sabe meterse en el sistema futbolístico y sus habilidades se potencian más cuando está dentro del área. Por otro lado, su estilo de vida es uno que no es compatible con el perfil de jugadores que pretendía.

Más adelante, ya con Eduardo Coudet dentro de la institución, el atacante quedó marginado del horizonte del Millonario después de que se produjeran las contrataciones de Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. Además, se trata de un fichaje que dispone de una pretensión salarial elevada que de ejecutarla obligaba a desistir de la contratación de Ángel Correa o de Thiago Almada, que demostraron ser funcionales para este equipo.