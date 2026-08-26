Dónde ver en vivo Los Leones vs. Alemania en el Mundial de Hockey 2026: esta es la forma

Los Leones vuelven a estar entre los cuatro mejores del mundo. La Selección Argentina masculina de hockey sobre césped consiguió su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 luego de una segunda fase en la que logró recuperarse y cerrar su participación con una victoria clave ante India. Ahora tendrá por delante uno de los desafíos más importantes del torneo.

El equipo dirigido por Lucas Rey buscará meterse por primera vez en su historia en una final mundialista. Para conseguirlo deberá superar a Alemania, que terminó como líder de su grupo. El partido será en Bélgica y tendrá como escenario al Belfius Hockey Arena, donde Argentina irá por un triunfo que le permita seguir soñando con el título.

Por dónde ver Los Leones vs Alemania

Los Leones enfrentarán a Alemania el viernes 28 de agosto desde las 15.30, horario argentino, por una de las semifinales del Mundial de Hockey 2026. El encuentro se disputará en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica. En la Argentina, todo el Mundial, tanto en la rama masculina como femenina, se puede seguir en vivo a través de Disney+, el servicio de streaming de ESPN. Las opciones de suscripción son:

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El camino de Los Leones en el Mundial

Argentina comenzó el torneo en el Grupo A con una contundente victoria por 3-0 ante Japón. Luego cayó 3-1 frente a Países Bajos, uno de los grandes candidatos al título, pero se recuperó de manera contundente en el cierre de la primera fase: goleó 7-1 a Nueva Zelanda y terminó segundo de la zona con seis puntos.

En la segunda ronda, Los Leones arrancaron sin puntos debido a que la derrota ante Países Bajos se trasladó a esta instancia. Por eso, necesitaban sumar en sus dos compromisos para mantener sus posibilidades de clasificación. La respuesta fue contundente. Argentina derrotó 3-1 a Inglaterra, con tres goles de Tomás Domene, y llegó al duelo decisivo ante India con chances concretas de avanzar.

Los Leones van por más.

En el último partido, Los Leones vencieron 5-3 a India con dos goles de Domene y tantos de Joaquín Toscani, Nicolás Della Torre y Lucas Toscani. El triunfo los dejó con seis puntos, pero todavía debían esperar el resultado entre Países Bajos e Inglaterra.

Finalmente, el empate 2-2 entre neerlandeses e ingleses confirmó la clasificación argentina. Países Bajos terminó primero del Grupo E con siete puntos y Los Leones segundos con seis, mientras que Inglaterra quedó tercero con cuatro e India cerró sin unidades.



