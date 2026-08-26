Dónde ver Real Madrid vs Real Sociedad en vivo por La Liga 2026/27 este miércoles

Este miércoles 26 de agosto, a partir de las 16:00 horas, Real Madrid recibirá a Real Sociedad en el Santiago Bernabéu para disputar la primera fecha de LaLiga 2026/27, un encuentro que promete mucha emoción para los fanáticos del fútbol español.

Los hinchas argentinos podrán seguir el partido en vivo a través de ESPN, que tiene los derechos exclusivos para transmitir La Liga en el país. Además, para quienes prefieran la comodidad de ver el partido desde sus dispositivos digitales, existen varias alternativas online.

Entre las opciones para seguir el duelo en streaming se encuentran Disney+, que integra el servicio de ESPN, y también plataformas como ESPN Extra disponibles en Telecentro Play, D Go y Cablevisión Flow. Así, los usuarios podrán elegir cómo disfrutar del encuentro sin perder detalle.

El choque entre Real Madrid y Real Sociedad marca el inicio de una temporada que promete ser apasionante, con ambos equipos buscando sumar de a tres desde el arranque para posicionarse en lo más alto de la tabla.

Si sos de los que no se quieren perder nada del fútbol español, esta es la guía completa para que puedas ver el partido sin complicaciones, ya sea por televisión o por internet, y vivir cada jugada en tiempo real.