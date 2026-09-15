Dónde ver la Champions League en Argentina: TV online y transmisión de los partidos

La UEFA Champions League es sin duda alguna el certamen más importante que tiene el fútbol europeo. Una copa que se disputa desde la temporada 1955/1956 que a lo largo de estos años ha ido creciendo y sumó jerarquía. Su dueño principal es el Real Madrid, que ganó la "Orejona" en 15 oportunidades, mientras que muy por debajo aparece como el segundo que más la conquistó el Milan, con 7, y con 6 copas lo siguen el Liverpool y el Bayern Munich.

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El torneo sumó a lo largo de sus ediciones más participantes, ya que en un arranque sólo incluía a los campeones de las principales confederaciones (de allí su nombre "Liga de Campeones"). Y también creció en los premios que entrega a los que la juegan, así como en las transmisiones que se ofrecen, siendo un torneo que llega a todos los rincones del mundo.

Por dónde ver la Champions League en Argentina

En Argentina, los partidos de la Champions League se pueden seguir oficialmente a través de ESPN y Fox Sports, señales disponibles en los diferentes servicios de televisión por cable que las incluyen dentro de su oferta. Y por plataforma de streaming, se pueden ver todos los encuentros por Disney+, que ofrece transmisiones de los partidos disponibles para el público argentino. De esta manera, los usuarios pueden acceder a los encuentros desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

PSG ganó la Champions League 2025-2026.

Cómo es el nuevo formato de la Champions League

Desde la temporada 2024/25, el torneo abandonó la tradicional fase de grupos, que estaba conformada por ocho zonas de cuatro equipos. En su lugar, se implementó una fase liga, también conocida como sistema suizo, con 36 clubes que comparten una única tabla de posiciones.

Cada equipo disputa ocho partidos frente a diferentes rivales. Una vez finalizada esta instancia, los mejores ubicados avanzan directamente a los octavos de final, mientras que otros deben disputar una ronda de playoffs para conseguir su lugar entre los 16 mejores.

El nuevo sistema busca aumentar la cantidad de cruces atractivos desde las primeras fechas y generar una mayor competitividad, evitando que los principales equipos puedan afrontar con menor intensidad los primeros partidos del certamen.

Todos los campeones de la Champions League