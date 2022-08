¿Maradona en Escocia?: el video viral que impactó en Escocia

Durante una entrevista en Escocia, al fondo de la imagen parece observarse a Diego Maradona y las redes sociales estallaron.

A partir de la muerte de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020, sus fanáticos empezaron a "verlo" en distintas situaciones y lugares. Desde nubes que formaban su silueta, hasta en estadios donde el astro mundial supuestamente estaba, la gente fotografiaba o filmaba su imagen. En esta oportundiad, el hecho ocurrió en Escocia, a miles de kilómetros de Argentina: mientras grababan una entrevista, por detrás aparece corriendo una persona con el mismo aspecto físico del 10 y generó conmoción en el país británico.

El cariño y amor que generó Diego entre la gente del fútbol y también entre la ajena al deporte, ayuda a generar en el incosciente el deseo de volver a verlo. Si bien desde su partida física se han viralizado varias imágenes suyas en distintos contextos, mayormente en Argentina, la de este martes llama la atención porque ocurrió en Escocia.

En el video, que se viralizó por Twitter al instante, se observa un entrenamiento del club Dundee United y una entrevista realizada por Sky Sports. Mientras la charla era fluida y normal, al fondo de la persona que hablaba se ve de manera clara a un futbolista muy parecido a Maradona que pasa corriendo.

Ante el asombro, el usuario de Twitter @JReddicen, quien descubrió la situación, subió la imagen a su cuenta y escribió: “¿Qué carajos hace Maradona en Dundee?”. El posteo tuvo muchas interacciones y retuits, lo que llevó a especulaciones de todo tipo entre los usuarios. Es que, como si fuera poco, el Maradona que se observa en el video es muy similar al de México 86, con la cabellera característica de aquel tiempo, su manera de correr y las medias bajas.

Los escoceses estuvieron sorprendidos por la insólita imágen, ya que quieren mucho a Maradona por haberle hecho a Inglaterra, con quien tiene una rivalidad histórica, "La Mano de Dios" y el mejor gol de la historia de los Mundiales justamente en 1986.

