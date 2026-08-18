Diego Latorre protagonizó un tenso momento al aire durante la emisión del programa F90 de ESPN con Sebastián "El Pollo" Vignolo y Federico "El Negro" Bulos cuando se debatía sobre el presente del director técnico Jorge Sampaoli en Talleres de Córdoba. La discusión futbolística sobre los logros del ex entrenador de la Selección Argentina derivó rápidamente en un pase de facturas interno por la dinámica del panel y las constantes interrupciones entre los integrantes del ciclo.

Mientras se analizaba el ciclo de Sampaoli al frente de la Universidad de Chile y su etapa en la selección, el clima se espesó debido a los cruces verbales entre los presentes. En ese contexto, Latorre manifestó su malestar por la imposibilidad de desarrollar una idea con tranquilidad y lanzó una dura queja sobre el tono general del programa televisivo.

Lejos de esquivar el enojo, Diego Latorre expresó su fastidio ante las intervenciones reiteradas de sus compañeros en el piso de ESPN. El exfutbolista comparó el clima del estudio con la necesidad de encontrar espacios de tranquilidad en su vida cotidiana, mencionando incluso a su esposa, Yanina Latorre, en medio de su descargo.

«Hace mucho que no se encuentra un lugar de paz para hablar. Siento que cuando hablo me van a interrumpir todo el tiempo», afirmó el panelista con visible indignación frente a las cámaras. Ante la réplica de sus colegas en el estudio, insistió en que la dinámica del debate impide profundizar en los análisis y ironizó sobre el formato del programa.

El refugio personal y la mención a su psicólogo

En medio de la discusión sobre quién tenía la palabra, Diego Latorre profundizó en su reclamo y detalló cuáles son los escasos ámbitos de su vida donde logra mantener una conversación sin interrupciones ni tensiones vinculadas al mundo del deporte y la televisión.

«El único refugio que tengo cuando hablo con, no sé, con mi psicólogo o en tu casa. El único lugar donde el fútbol no es pasional», explicó el panelista de F90. Consultado sobre si su hogar con Yanina Latorre constituía ese espacio de paz, el exfutbolista acotó con gracia y resignación: «Comiendo con Yanni, ¿podés hablar? No, tampoco. Más o menos, más o menos, más o menos».

El debate futbolístico sobre Jorge Sampaoli

Superado el momento de tensión personal en el estudio de ESPN, el panel retomó el eje central de la discusión sobre el incierto futuro y la reputación profesional de Jorge Sampaoli. Diego Latorre cuestionó la mirada que reduce el valor de un entrenador exclusivamente a la obtención de títulos en torneos cortos y ponderó el funcionamiento táctico que alcanzaron algunos equipos bajo su conducción.

«La expresión futbolística que él logra con la Universidad de Chile, yo creo que el River de Gallardo, en algún momento Boca, tres o cuatro equipos contados, era un equipo verdaderamente fiel a una, se notaba cada trazo, cada pase, cada que era un equipo de Sampaoli», concluyó el panelista al evaluar el legado táctico del técnico argentino.