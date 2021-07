Dibu Martínez: la increíble noticia que recibió antes de ser héroe contra Colombia

Horas antes de convertirse en figura de Argentina ante Colombia en los penales, Emiliano "Dibu" Martínez recibió una emotiva noticia en lo personal. Qué le pasó al arquero de la Selección y cuál fue su reacción luego del partido.

Emiliano "Dibu" Martínez protagonizó una de las noches más emotivas de su vida. El arquero de la Selección Argentina, quien hace apenas algunas semanas se ganó la titularidad, fue el gran héroe de la clasificación del equipo liderado por Lionel Messi ante Colombia en la semifinal de la Copa América 2021: tapó tres penales, con chicanas y burlas de por medio, y la "Albiceleste" avanzó a la final. Curiosamente, y aunque poco se habló del tema, recibió una increíble noticia hace apenas cuatro días.

La oportunidad de Martínez en la Selección se le presentó hace muy poco. Pese a que había sido citado a un amistoso ante Nigeria, la primera inyección de confianza se la dio Lionel Scaloni, que por primera vez lo tuvo en cuenta en las convocatorias para las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Franco Armani venía de ser el arquero titular antes de la Copa América 2021, pero un motivo extrafutbolístico lo dejó fuera de los primeros entrenamientos con la Argentina: el hombre de River se contagió de coronavirus, por lo que el puesto del arco quedó vacante. Fue entonces cuando Scaloni y su cuerpo técnico no tuvieron dudas: era el momento del "Dibu" Martínez.

Emiliano Martínez, arquero de la Selección Argentina

Su primer partido oficial fue ante Chile, el pasado 3 de junio, que terminó 1-1; mientras que su segunda experiencia fue en la fecha 8 ante Colombia, el último 8 de junio en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Allí debió ser reemplazado a los 32 minutos del primer tiempo tras un choque con Yerry Mina, el mismo defensor del que luego se tomaría revancha en los penales.

Con Armani recuperado de la enfermedad y ya integrado en la lista de convocados de la Selección para disputar la Copa América, el periodismo y los fanáticos del fútbol especulaban con la idea de que el 1 de River volviera a custodiar los tres palos. Sin embargo, el entrenador se la volvió a jugar por Martínez, a quien en Argentina poco conocían por su escaso protagonismo en sus experiencias como arquero: si bien defendió varios años la camiseta del Arsenal, y que actualmente es figura en el Aston Villa y muy ponderado por la Premier League, lo cierto es que su nombre no estaba en los planes de casi nadie.

"Dibu" atajó en el debut de la Copa América frete a Chile, que terminó 1-1, luego en el triunfo por 1-0 vs. Uruguay, en la victoria por 1-0 vs. Paraguay, y en la goleada por 3-0 vs. Ecuador. Y fue justamente hace cuatro días la jornada que al arquero de la Selección le cambió la vida para siempre. Sí, justo antes de enfrentar a Colombia en las semifinales de la Copa América. Así lo reveló el hermano del héroe que le dio la clasificación a la "Albiceleste" en diálogo con TyC Sports: "Pocos lo saben, pero Emi fue papá hace cuatro días".

Por su parte, "Dibu" se mostró conmovido tras conseguir el boleto a la final en la que Argentina se medirá con Brasil e hizo hincapié en los esfuerzos que hizo para poder llegar: "Es algo muy lindo, no solo en lo personal. Dejar mi casa mucho tiempo, era para un momento como este. La verdad no tengo palabras". Incluso, mencionó que hace más de un mes que él y el resto de sus compañeros de trabajo no pueden ver a sus familiares y seres queridos debido al contexto de coronavirus: "Venimos hace 40 días encerrados, fuimos la única Selección que no pudo ver a nadie. Estábamos en una burbuja realmente solos, con el cuerpo técnico, el staff, los que limpian, cocineros y dirigentes. Es un trabajo en conjunto de 70 personas que venimos por un sueño. Lo dijimos, queremos jugar la final, y qué mejor que jugar con Brasil en su cancha".

La emoción del padre de "Dibu" Martínez tras el desempeño de su hijo en los penales ante Colombia

Luego de que Emiliano Martínez fuera figura en los penales ante Colombia, su padre dialogó este miércoles con Víctor Hugo Morales en el programa La Mañana, por AM 750, y dio detalles de la dura situación personal que afrontó el arquero para ganarse un lugar en el fútbol: "Fue muy duro para él irse a Inglaterra. Tenía 17 años. Era un lugar que no conocía pero con el sacrificio de toda la familia lo pudimos acompañar se adaptó enseguida. Fue muy duro de entrada, pero los compañeros lo trataron muy bien y jugó 9 años en el Arsenal donde salió campeón".

Acerca de la definición por penales en la que su hijo se lución, "Beto" comentó: "Emi es un gran atajador de penales. Es muy decidido para volcarse. Tiene mucha fuerza de piernas. El muy difícil atajar penales. Ayer tuvo su noche y la supo aprovechar".